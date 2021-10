Mayoría de bitcóin estaría concentrada en pocas manos: estudio

(Bloomberg) -- La creciente popularidad del bitcóin no ha cambiado uno de sus atributos originales: su propiedad todavía se concentra en unas pocas manos.

Alrededor de 10.000 inversionistas individuales controlan un tercio de la criptomoneda en circulación, según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés).

Durante mucho tiempo, entusiastas de las criptomonedas han reflexionado sobre quiénes poseen la mayor cantidad de bitcoines. Sin embargo, determinar la concentración de propiedad puede ser especialmente difícil, ya que muchas de las direcciones más grandes no suelen representar a personas, sino a plataformas y otras entidades que poseen los bitcoines en nombre de otros inversionistas.

No obstante, al utilizar un método de recopilación de datos que diferenciaba entre direcciones pertenecientes a intermediarios de las de individuos, los investigadores de NBER encontraron que el primer grupo controlaba alrededor de 5,5 millones de bitcoines a fines del año pasado, mientras que el segundo administra alrededor de 8,5 millones. Adicionalmente, los 1.000 inversionistas individuales poseían alrededor de 3 millones y la concentración podría ser aún mayor.

“Esta medida de concentración probablemente sea una subestimación, ya que no podemos descartar que algunas de las direcciones más grandes estén controladas por la misma entidad”, escribieron los investigadores Igor Makarov y Antoinette Schoar.

Por ejemplo, los datos no asignaron la propiedad de los primeros bitcoines divididos en aproximadamente 20.000 direcciones y pertenecientes a una sola persona (Satoshi Nakamoto) y los consideraron como propiedad de a 20.000 individuos diferentes.

La concentración de mineros es aún más profunda, según muestran los datos. NBER descubrió que el 10% superior de los mineros controla el 90% de la capacidad minera de bitcóin, y que solo el 0,1% (alrededor de 50 mineros) controla el 50% de esta.

Una concentración tan alta podría hacer que la red del bitcóin sea vulnerable a un ataque del 51%, donde un grupo de mineros en connivencia o un minero puede tomar el control de la mayoría. NBER descubrió también que la concentración disminuye después de fuertes aumentos en el precio del bitcóin, lo que significa que la probabilidad de que la red sea vulnerable a un ataque del 51% es mayor cuando el precio de bitcóin cae bruscamente.

“Nuestros resultados sugieren que a pesar de la atención significativa que bitcóin ha recibido en los últimos años, el ecosistema sigue estando dominado por grandes jugadores, ya sean mineros, tenedores de bitcóin o plataformas”, escribieron los investigadores. “Esta concentración inherente hace que el bitcóin sea susceptible al riesgo sistémico y también implica que es probable que la mayoría de las ganancias de una mayor adopción recaiga desproporcionadamente en un pequeño grupo de participantes”.

