Aterriza de emergencia en Barcelona un avión con destino Milán tras impactar contra aves

Barcelona, 17 oct (EFE).- Un avión que ha despegado este sábado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán ha tenido que aterrizar de emergencia tras impactar unas aves contra el motor, que se ha incendiado, han informado a EFE fuentes aeroportuarias y de Protección Civil.
El avión, operado por la compañía Vueling, ha regresado al aeropuerto y ha logrado tomar tierra sin que se hayan registrado heridos.
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Por este incidente, Protección Civil de Cataluña ha activado en fase de prealerta su plan especial para emergencias aeronáuticas Aerocat, que ya ha sido desactivado. EFE
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