Cultura.- El creador de The Sandman explica por qué John Constantine no estará en la serie de Netflix

05-10-2021 Sandman junto a John Constantine CULTURA Netflix/CW



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Tras varios años en desarrollo, 'The Sandman' llegará finalmente a las pantallas en forma de serie gracias a Netflix a lo largo del próximo año. Aunque las imágenes del rodaje han adelantado que la adaptación será bastante fiel al cómic original, el proyecto contará con una ausencia más que notable: John Constantine.



El investigador de lo oculto no estará en la serie y, en su lugar, aparecerá una versión femenina llamada Joanna Constantine, a la que dará vida la actriz de Doctor Who, Jenna Coleman. Una ausencia que ha resultado llamativa para los fans, teniendo en cuenta que el personaje ya ha sido presentado en las series de CW.



Ante la pregunta de por qué Matt Ryan, quien ha dado vida al personaje en su propia serie, no regresará en la producción de Netflix, el creador de The Sandman y responsable del proyecto, Neil Gaiman, ha decidido manifestarse.



https://twitter.com/MattTheWizard01/status/1442229167890726915?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442231032309116929%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fscreenrant.com%2Fsandman-show-john-constantine-absence-explained-neil-gaiman%2F



"La situación de los derechos de John está muy limitada en estos momentos", ha comentado el escritor británico antes de señalar que "la idea de que Lady Johanna y Joana aparecieran en la historia e interpretadas por la misma persona estaba ahí desde el principio, parecía mejor hilado, así que ha funcionado".



La serie, que estará protagonizada por Tom Sturridge como Morfeo, contará con Gwendoline Christie como Lucifer, Boyd Holbrook como el Corintio, Charles Dance como Roderick Burgess, Kirby Howell-Baptiste dando vida a Muerte, Jenna Coleman como Johanna Constantine, Joely Richardson en el papel de Ethel Cripps, David Thewlis como John Dee, Stephen Fry interpretando a Gilbert y Patton Oswalt como la voz de Matthew el cuervo.