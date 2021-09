La soprano Anna Netrebko celebra 50 años en una gala con estrellas

Anna Netrebko. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV/Archivo

Moscú, 18 sep (EFE).- La soprano rusa Anna Netrebko festeja hoy su 50 cumpleaños acompañada en una gran gala en el Kremlin por estrellas mundiales, como el tenor español Plácido Domingo, y la felicitación especial del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Además de por Plácido Domingo, agasajarán a la soprano el mexicano Rolando Villazón y la italiana Cecilia Bartoli, entre otras figuras.

"Le felicito por su cumpleaños y con mucho gusto me uno a esos más sinceros, sentidos y amables deseos que hoy se escuchan de parte de muchos admiradores", señaló Putin en un telegrama difundido por el Kremlin.

El presidente ruso elogió la "brillante personalidad y el asombroso arte" de la soprano, así como su voz única y creatividad inspiradora, que, dijo, "conquistan no solo al público más exigente, sino también a millones de personas de diferentes países".

"Rusia se enorgullece de usted como representante de la escuela vocal nacional", añadió Putin, que destacó el reconocimiento profesional que se ha ganado Netrebko con su "poderoso don musical" que resuena en los escenarios más famosos del mundo.

El presidente ruso calificó a la estrella rusa además de "persona abierta, encantadora y benevolente" y sus actuaciones como "una verdadera celebración de la belleza" del arte musical.

"No será el acontecimiento del año, será el acontecimiento de la década", afirmó el pasado día 8 el presidente de la productora Berin Iglesias Holding, Maxim Berin, al anunciar la gala.

Adelantó que será un evento extraordinario y que la propia Netrebko quiere que sea un "espectáculo sorpresa", por lo que no se imprimirá un programa de la gala y el público no va a saber qué artista será el próximo en salir al escenario.