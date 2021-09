Paula Echevarría presume de vientre plano 5 meses después de dar a luz

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Demostrando que el verano le ha sentado a las mil maravilllas y que ya no le queda por perder ni uno solo de los más de 20 kilos que cogió durante su segundo embarazo, Paula Echevarría acaba de compartir una imagen en Instagram presumiendo de vientre plano. ¡Guau!



Y es que a pesar de que su recuperación era más que evidente en las fotografías que ha ido colgando en las últimas semanas, ahora ya no queda ningún tipo de duda. Con unos minishorts y un top deportivo la actriz nos ha dejado completamente boquiabiertos, ya que tan solo cinco meses después del nacimiento de Miguel Jr, vuelve a lucir el mismo tipazo que antes de quedarse embarazada y no queda ni un solo gramo de grasa en su cuerpo.



En uno de los momentos más tranquilos de su vida, Paula ha comenzado el curso con ánimos renovados y centrada completamente en su pequeño, con el que no puede negar que se le cae la baba. Sin proyectos profesionales por el momento - por lo menos que haya hecho públicos - la asturiana está disfrutando de Miguel Jr, del que intenta separarse lo mínimo posible.



Cada vez más enamorada de Miguel Torres y cuando están a punto de celebrar su cuarto aniversario, la actriz y el exfutbolista no se plantean pasar por el altar ya que, como han confesado en más de una ocasión, no hay mayor compromiso para una pareja que tener un hijo. Sin embargo, ¿quién sabe si Paula nos sorprenderá pronto con la noticia de una boda?



No podemos negar que nos encanta la idea pero mientras tanto tenemos que conformarnos con ver la espectacular recuperación física de la actriz y preguntarnos cuál ha sido su secreto para, 5 meses después de ser mamá, presumir de un vientre plano. ¿La clave para perder más de 20 kilos en tan poco tiempo, además de una buena genética? Ejercicio y alimentación saludable. Y sin duda un mensaje positivo para todas las mujeres que, como ella, han sido mamás recientemente.