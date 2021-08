La española 'El arte de volver' gana el XIV Festival Islantilla Cineforum

Huelva, 28 ago (EFE).- La película española 'El arte de volver', opera prima de Pedro Collantes, ha ganado el XIV Festival Internacional de Cine Islantilla Cineforum, obteniendo el premio Luna al Mejor Largometraje. EFE/J.J. Guillen/Archivo

Huelva, 28 ago (EFE).- La película española 'El arte de volver', opera prima de Pedro Collantes, ha ganado el XIV Festival Internacional de Cine Islantilla Cineforum, obteniendo el premio Luna al Mejor Largometraje; mientras que el Mejor Cortometraje ha sido la producción sueca 'Alive', de Jimmy Olsson.

El Jurado Oficial ha querido también destacar el largometraje estadounidense titulado 'Where is my daughter?', de Gastón Yborra, y el corto español 'Antes de la erupción', de Roberto Pérez Toledo, mediante la concesión de sendas menciones especiales.

De la primera producción el jurado ha destacado "la intimidad que se genera con el espectador, su tratamiento sorprendente y la fuerza de su final"; de la segunda, "su frescura y sensibilidad con la que se trata el tema transgénero y sus valores cinematográficos".

La película ganadora de Pedro Collantes narra la historia de Noemí, una joven actriz que vuelve a casa después de seis años en Nueva York para presentarse a un casting que podría cambiar su carrera; durante las primeras 24 horas de regreso a Madrid, Noemí tiene una serie de encuentros y despedidas que le enseñarán a apreciar las estaciones de la vida.

Sus intérpretes son Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García Jonsson y Celso Bugallo.

Los premios se han entregado en una ceremonia de clausura que se ha celebrado en los jardines del Hotel Estival Islantilla y ha estado conducida por la actriz Mercedes Hoyos, en la que se ha rendido un caluroso homenaje al actor Antonio Resines, Premio "Luis Ciges" de esta edición en el Festival, quien ha estado arropado por compañeros como Emilio Gutiérrez Caba, Alberto López, Carmen Canivell y Luichi Macías; y los directores Laura Hojman, Yolanda Centeno, Carmen Rico y Pedro Collantes.

Resines ha agradecido este reconocimiento con el que se ha mostrado "encantado", y ha asegurado que con su recogida ha querido rendir "un pequeño homenaje" al propio Luis Ciges junto al que trabajó en la película 'Amanece que no es poco', en la que hacían de padre e hijo.

Asimismo, ha manifestado que a pesar de los años que viene dedicándose al mundo de la interpretación, tanto en la pequeña como en la gran pantalla, sigue manteniendo la ilusión.

En cuanto al resto del palmarés, el Premio Luna a la Mejor Dirección ha sido para Jimmy Olsson por 'Alive', cinta por la que Eva Johansson también ha recibido el de Mejor Actriz; el Premio Mejor Actor ha recaído en Oscar Isaac por 'The letter room', producción por la que Elvira Lind ha sido galardonada con el de Mejor Guión y San Chase el de Mejor Dirección de Fotografía.

El premio de Mejor Música Original ha sido para Pablo Cervantes por 'Antonio Machado. Los días azules'; el de Mejor Dirección Artística, para Avelino de los Reis y Sarah Calazans; y el Premio RTVA, 'Imposible decirte adiós' de Yolanda Centeno.