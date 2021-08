AMP.- Afganistán.- Biden anuncia que ha solicitado planes para atacar a Estado Islámico: "Les haremos pagar"

El presidente asume su responsabilidad en "todo lo que ha sucedido últimamente" en Afganistán



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha apuntado a Estado Islámico en la provincia de Jorasán como responsable del doble atentado suicida perpetrado este jueves en Kabul y ha anunciado que ha solicitado ya a las Fuerzas Armadas planes para posibles ataques contra el grupo.



En una rueda de prensa desde la Casa Blanca tras el atentado terrorista en el aeropuerto de la capital de Afganistán, que ha dejado al menos trece militares estadounidenses y decenas de afganos muertos, Biden ha asegurado que Washington responderá.



"Los perseguiremos y les haremos pagar", ha aseverado el presidente en un mensaje en principio dirigido para Estado Islámico, al que los servicios secretos de Estados Unidos han apuntado como autor del ataque, si bien Biden ha aclarado que no están "seguros" de la autoría.



El inquilino de la Casa Blanca ha advertido así de que "no perdonará" el ataque. "Voy a defender nuestros intereses y a nuestro pueblo con todo lo que esté bajo mi mando", ha incidido, para añadir que otorgará "fuerzas adicionales" en caso de que los militares estadounidenses en el país asiático lo necesiten.



De este modo, ha revelado que ha dado órdenes a los comandantes militares para "desarrollar planes operativos para atacar a los activos, el liderazgo y las instalaciones" de Estado Islámico en el Jorasán, la facción del grupo terrorista que actúa en Afganistán.



"Responderemos con fuerza y precisión en nuestro tiempo, en un lugar que elijamos y de la manera que elijamos", ha garantizado, para reiterar que los terroristas de Estado Islámico "no ganarán".



Biden ha subrayado así que "Estados Unidos no se dejará intimidar" y continuará con su misión. "Rescataremos a los estadounidenses y sacaremos a nuestros aliados afganos", ha dicho, afirmando así su intención de completar la evacuación iniciada hace once días tras la toma de poder de los talibán. Los comandantes estadounidenses en el terreno han indicado que se puede completar esta tarea, según ha explicado el mandatario.



ASUME SU "RESPONSABILIDAD"



Por otro lado, el presidente ha asumido su responsabilidad en los últimos acontecimientos en el país asiático: "Me responsabilizo fundamentalmente de todo lo que ha ocurrido últimamente. Este es el trato, ya saben, que el anterior presidente (Donald Trump) hizo con los talibán para sacar a todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán antes del 1 de mayo --fecha después cambiada por Biden--".



El presidente ha señalado, además, que "nunca" ha considerado que se deban "sacrificar vidas estadounidenses para tratar de establecer un gobierno democrático en Afganistán", un país, ha lamentado, "que nunca en su historia ha estado unido".



Al respecto, ha recordado que el interés de Washington al llegar a Afganistán fue evitar que Al Qaeda "resurgiera", si bien ahora Estados Unidos tiene "mayores amenazas provenientes de otros países, mucho más cerca del país".



"Damas y caballeros, era hora de poner fin a una guerra de 20 años", ha sentenciado en una defensa de la retirada de tropas internacionales.



Por otra parte, Biden se ha referido a la dependencia de que los talibán aseguren el perímetro del aeropuerto de Kabul tras los ataques y ha considerado que no ha sido un error su colaboración al respecto.



"Nadie confía en ellos. Solo contamos con que actúan por interés para seguir con sus actividades, y es su propio interés que nos vayamos cuando dijimos y que saquemos a tanta gente como podamos", ha apostillado, en referencia a que los insurgentes quieren que las tropas estadounidenses abandonen el país en la fecha marcada, el 31 de agosto.



En este sentido, ha precisado que este jueves "han salido 5.000 estadounidenses" del país y ha argumentado que "no hay pruebas de que haya una colaboración entre los talibán y Estado Islámico".



LOS MILITARES FALLECIDOS, "HÉROES"



En su intervención, Biden se ha referido también a los militares fallecidos, "héroes que han entregado la vida". "Quizás es una palabra que se usa en exceso, pero es totalmente apropiada aquí, eran héroes, héroes que se han involucrado en una peligrosa misión desinteresada para salvar las vidas de otros", ha reconocido.



"Son parte de un esfuerzo de transporte aéreo y evacuación diferente a cualquier otro visto en la historia con más de 100.000 ciudadanos estadounidenses, socios estadounidenses y afganos puestos a salvo en los últimos once días", ha remachado.



Posteriormente, la Casa Blanca ha anunciado, en un comunicado, que bajarán a media hasta las banderas en todo el país "como muestra de respecto" a las víctimas, con cuyas familias contactará el presidente después de que se concluya el proceso de notificación, según ha avanzado la portavoz, Jen Psaki, en rueda de prensa.



"Estoy seguro de que el presidente hará todo lo posible para honrar el sacrificio y el servicio de las vidas que se perdieron", ha dicho también en este sentido.



Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca ha reiterado que Biden sigue considerando "fundamental" salir de Afganistán antes del 31 de agosto debido a "las amenazas continuas" y, también, para "tener la capacidad de sacar a más colaboradores después de esa fecha".



Por último, Psaki ha respondido también a los peticiones de legisladores republicanos de la dimisión de Biden y ha sentenciado que "no es un día para la política", al tiempo que ha apelado a que se "apoye el compromiso de la Casa Blanca de perseguir, combatir y matar a esos terroristas (autores del atentado) donde quiere que estén".