'El Cejas', compañero de Mila Ximénez en 'GH Vip', recuerda emocionado a la desaparecida colaboradora

Alejado del foco mediático desde que participó a finales de 2019 en 'Gran Hermano Vip' al lado de nombres tan conocidos como la recordadísima Mila Ximénez, Antonio David Flores, Alba Carrillo o Kiko Jiménez, 'El Cejas' ha reaparecido en el estreno de la nueva película que protagoniza al lado de Santiago Segura, "¡A todo tren! Destino Asturias". Una comedia en la que el youtuber saca una vez más su vis cómica y que promete convertirse en el éxito del verano.



Emocionado, Diego - que es el verdadero nombre de 'El Cejas' - recuerda a Mila y confiesa que no pudo darle su último adiós porque "estoy viviendo en Alicante y me fastidió mucho no poder ir al tanatorio". "Era una bellísima persona y siempre me voy a acordar de ella", confiesa afectado el artista que nunca rompió el contacto con la colaboradora tras su salida de 'GH Vip'.



"Por motivos de trabajo, la pandemia, nos hemos visto menos. Empezó con todo lo del cáncer y estaba con todo el mundo encima, nunca la he querido agobiar, pero hemos hablado por mensajes", señala, asegurando que la imagen que la gente tenía de la periodista no se corresponde con la realidad: "Mila era un cacho de pan". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!