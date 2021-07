Coronavirus.- El 62 por ciento de los estadounidenses aprueba la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte de Biden

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El 62 por ciento de los estadounidenses aprueba el trabajo que el presidente, Joe Biden, ha llevado a cabo para luchar contra la pandemia de COVID-19, según una encuesta publicada por 'The Washington Post' y ABC.



Por su parte, el 31 por ciento de los participantes en el sondeo desaprueba la gestión de Biden de la pandemia, mientras que el 7 por ciento no tiene una opinión al respecto.



Los porcentajes varían drásticamente según la ideología de los encuestados. Así, el 95 por ciento de los demócratas aprueban el trabajo llevado a cabo por el mandatario, mientras que así lo hace el 33 por ciento de los republicanos.



La encuesta también muestra que las dudas sobre la vacuna contra la COVID-19 en aquellos que se identifican como republicanos permanecen. En concreto, ha revelado que tres de cada diez estadounidenses encuestados declaran que "probablemente" no se vacunarán. El 20 por ciento de ellos señala que "definitivamente" no lo hará.



El 68 por ciento de los participantes en el trabajo que se identifican como demócratas han indicado haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra la enfermedad, un porcentaje que se queda en el 45 por ciento cuando se trata de los republicanos. Además, el 6 por ciento de los demócratas afirman que probablemente no recibirán la vacuna y el 47 por ciento de los republicanos dice lo mismo.



La encuesta se publica en el marco del llamamiento de la Administración Biden y los gobiernos locales y estatales para que la ciudadanía acuda a vacunarse contra la enfermedad. Estados Unidos ha experimentado una notable disminución de los contagios diarios y las muertes a causa de la enfermedad, pero las variantes del SARS-CoV-2 amenazan lo logrado en este sentido.



La variante delta, hallada en India, se ha propagado en algunos estados, como Misuri, Arkansas, Nevada, Colorado y Utah, mientras que el principal responsable de la lucha contra la COVID-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha advertido de que la variante representa una "gran amenaza" para controlar la expansión del virus.



En este sentido se han expresado también cargos del Gobierno de Biden, que han avisado de que las personas sin vacunar tienen más riesgo de contraer una variante del virus y desarrollar una enfermedad grave, ha recordado The Hill.



Hasta el momento, Estados Unidos, el país del mundo más golpeado por la pandemia, ha contabilizado más de 33,7 millones de personas contagiadas, incluidas más de 605.000 víctimas mortales a causa de la COVID-19.