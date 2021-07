Amor Romeira nos habla del cambio de actitud de Ylenia Padilla

06-07-2018 Amor Romeira EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Amor Romeira habla del cambio de personalidad de Ylenia Padilla: "Creo que tiene que tener un conflicto interno de no saber qué le está sucediendo, de repente dejar de trabajar en una productora y cargar con todo el mundo... hay algo que no me cuadra y estoy muy preocupada".



Sobre su nueva amistad con Carla Vigo, comenta que al principio cometió un error debido a la presión mediática: "La verdad es que sí, al principio cometí un error con ella, me pasó factura la presión del prejuicio... llegó un momento en el que pensé, de verdad me interesa a mí otra vez todo esto y le dije no quiero quedar más contigo y la cagué. Yo no tenía que haberle dicho eso" sobre ser quien es, sobrina de la Reina Letizia, Amor habla muy claro: "La Reina no salió por un sitio mejor que yo, todas somos iguales, creo que con eso es con lo que me quedo. La niña no tiene culpa de ser sobrina de Letizia. Es una niña con valores espectaculares, tolerante, abierta, pro colectivo, una mente súper avanzada y eso en el fondo le da un aire nuevo a la monarquía. La reina Letizia tiene una sobrina bisexual y ya está. Ella parece tímida pero cuando coge confianza ya te ríes, te cuenta anécdotas".



En el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Amor comenta: "Yo entiendo ambas partes, pero yo he perdido a mi madre y en mi vida podría haber hecho eso a mi madre, jamás. Mira que yo con mi madre me he peleado lo que no está escrito, pero de puertas para adentro, nadie se ha enterado" por su parte amor está deseando asistir a la boda de Anabel Pantoja y Omar: "Yo no me lo pierdo por nada del mundo, amo a Omar, a la familia de Omar, a Anabel, sé la ilusión que se hace esa boda y estoy súper feliz"