Casa Real.- Diputación aplaude la labor del cocinero algodonaleño Miguel Herrera tras recibir la Orden del Mérito Civil

30-06-2021 CádizAlDía.- Diputación aplaude la labor del cocinero algodonaleño Miguel Herrera tras recibir la Orden del Mérito Civil. La Diputación de Cádiz se sumado al reconocimiento que la Casa Real Española ha hecho hace sólo unos días al cocinero Miguel Herrera, natural de Algodonales, con la concesión de la Orden del Mérito Civil a ciudadanos ejemplares. El propio Rey Felipe VI impuso la condecoración a Miguel Herrera, al que se ha destacado en el apartado de voluntariado por su labor social durante la crisis sanitaria por el Covid-19.



El diputado de Cultura, Antonio González Mellado, ha sido el encargado de recibir en el Palacio Provincial al cocinero algodonaleño, al que no sólo ha agradecido su trabajo por las personas más necesitadas durante la pandemia, sino al que también ha reconocido por su labor, de la mano de la Diputación Provincial, en el proyecto 'Despensa de Recuerdos', siendo uno de los autores del libro del mismo nombre, editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz y que actualmente está siendo traducido al inglés, según informa la Diptuación en un comunicado.



Durante este encuentro, González Mellado ha hecho entrega a Miguel Herrera de una placa como muestra de reconocimiento por haber puesto en marcha, durante los peores momentos de la pandemia, la iniciativa 'Oído Serranía', a través de la cual elaboraba y repartía hasta 850 menús diarios y gratuitos, a personas necesitadas de más de 20 poblaciones de la provincia de Cádiz y de la Serranía de Ronda, donde trabaja actualmente.



Además de esto, la faceta solidaria de Miguel Herrera también incluye el impulso de la 'Escuela de Cocina Inclusiva El Golimbreo', donde desde hace años ayuda y forma a personas en riesgo de exclusión social y con distintos perfiles especiales como autismo, síndrome de Down, o jóvenes con antecedentes, en libertad vigilada o menores no acompañados.



El diputado ha trasladado a Herrera la importancia de continuar con su labor solidaria "para seguir abriendo conciencias", a la vez que es un "ejemplo tanto profesional como humano".