BlackBerry cae tras rebajas de analistas; CEO pide paciencia

(Bloomberg) -- BlackBerry Ltd. cayó hasta un 7,3% después de que tres analistas rebajaran la calificación de las acciones, pero el director ejecutivo, John Chen, pidió paciencia y dijo que está impulsando la fuerza de ventas para mejorar el crecimiento.

La compañía de software con sede en Waterloo, Ontario, registró US$174 millones en ingresos para el primer trimestre fiscal que finalizó el 31 de mayo, a la baja 16% frente al mismo período del año pasado. Los analistas esperaban ventas de US$178 millones.

“Estamos contratando a mucha gente, especialmente en la fuerza de ventas. Recientemente hemos tenido algo de suerte, por lo que esperamos cosas buenas”, dijo Chen en una entrevista en BNN Bloomberg Television. La compañía prevé tener un 23% más de vendedores en agosto de lo que empleó en marzo, dijo.

Cuando se le preguntó sobre el cambio de rumbo de la empresa, Chen dijo: “Seguro, esto está tardando más de lo que esperaba. Pero ciertamente puedo ver el progreso, así que seremos pacientes”. BlackBerry, que saltó a la fama como el fabricante de algunos de los primeros teléfonos inteligentes, ahora se centra en ciberseguridad y software del internet de las cosas, al servicio de la industria automotriz y otros sectores.

En sus rebajas, analistas mencionaron un lento crecimiento en el segmento de software y servicios, y los efectos de la escasez global de chips, que está afectando la producción de automóviles. El software QNX de BlackBerry para autos está instalado en unos 195 millones de vehículos, según la empresa.

Venta de patentes

Las acciones han subido casi un 80% este año después de alcanzar a operadores minoristas en Reddit y otras plataformas. “Recomendamos esperar un punto de entrada más atractivo”, escribió Todd Coupland, analista de CIBC World Markets, en una nota a clientes.

Analistas de TD Securities y Canaccord Genuity también rebajaron la calificación de BlackBerry a equivalente de venta el viernes. Sin embargo, las negociaciones en curso de la compañía para vender su cartera de patentes podrían proporcionar un impulso de capital, escribió Michael Walkley, analista de Canaccord. “Si la gerencia llega a un acuerdo para vender el negocio de licencias, creemos que esto podría ayudar a desbloquear valor y como inyección de capital”.

En la reunión anual del miércoles, Chen enfatizó las perspectivas de crecimiento de la compañía a pesar de los desafíos recientes.

