Una empresa de EE.UU. comienza la instalación de cajeros de bitcóin en El Salvador

Eric Gravengaard, CEO y fundador de la compañía Anthena Bitcoin, realiza una operación en el nuevo cajero automático para transacciones en bitcóin hoy, en un centro comercial en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 24 jun (EFE).- La empresa estadounidense Athena Bitcoin comenzó este jueves el proceso de la instalación en El Salvador de cajeros automáticos para realizar distintas operaciones de la criptomoneda bitcóin.

El cajero, que es el segundo en el país centroamericano tras el instalado hace más de un año en la turística playa El Zonte, fue ubicado en un centro comercial del central departamento de La Libertad.

La máquina es una de las 14 que serán instaladas, en un primer momento, en El Salvador, según lo explicó Matias Goldenhorn, director de América Latina de Athena Bitcoin, la empresa proveedora.

Goldenhorn, que no brindó el costo de cada cajero, señaló que "la idea es cubrir todos los departamentos primero para que tengamos una máquina en cada departamento como mínimo".

Indicó que esperan que en los próximos días lleguen al país las otras máquinas que serán colocadas en centros comerciales o en estaciones de servicios (gasolineras).

En el acto de inauguración del cajero, que ya puede ser usado por los ciudadanos a pesar de que la Ley Bitcóin no ha entrado en vigencia, participaron Goldenhorn, el fundador de Athena Bitcoin, Eric Gravengaard, y la ministra salvadoreña de Economía, María Luisa Hayem, quien no brindó declaraciones a la presa.

El proceso de instalación de los cajeros automáticos bitcóin comenzó a poco más de dos meses para que entre en vigencia la Ley Bitcóin que permitirá el uso de la criptomoneda como medio de pago.

La normativa, que ya fue publicada en el Diario Oficial tras recibir la firma del presidente Nayib Bukele, apenas contiene 16 artículos y fue aprobada de manera "acelerada", según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista, ha generado opiniones encontradas, principalmente por el riesgo de que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.

La normativa convierte a El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda.