La divertida y loca noche de Rodri Fuertes Puch sin Adara

Rodri Fuertes Puch en una imagen de archivo de Europa Press. MADRID, 20 (CHANCE) Rodri Fuertes Puch es otro de los rostros conocidos que se ha lanzado a las delicias de la normalidad post pandémica disfrutando de una noche loca madrileña sin su novia, Adara Molinero.



Rodri Fuertes Puch es otro de los rostros conocidos que se ha lanzado a las delicias de la normalidad post pandémica disfrutando de una noche loca madrileña sin su novia, Adara Molinero.



Rodri y Adara se conocieron durante su partipación en 'Gran Hermano 17' y unieron sus vidas en el verano del 2020 cuando ambos terminaron con sus respectivas parejas, Bea Retamal y Gianmarco Onestini. Desde entonces su relación ha estado marcada por varias idas y venidas, de las que hemos tenido constancia a través de sus redes sociales, ya que ha sido el lugar en el que han hecho públicas sus diferencias.



No sabemos si ahora están protagonizando una de esas 'idas', ya que en sus perfiles no hay constancia de ello, pero el caso es que el influencer fue visto el pasado sábado en compañía de unos amigos y amigas, mostrándose especialmente atento con una de ellas. Rodri estuvo cenando en un conocido restaurante de Madrid y al finalizar la velada, tras una charla en la puerta del local, el joven se marchó con su amiga a la que dedicó muestras de cariño.



El programa 'Socialité' se ha puesto en contacto con Adara, para ponerla en conocimiento de la situación, y, tras asegurar que se encontraba muy nerviosa por la información, no ha podido evitar romper a llorar. Sin articular más palabras que "me gustaría ver las imágenes", se ha visto obligada a colgar el teléfono porque el llanto desconsolado no le permitía continuar con la conversación.