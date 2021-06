Julio César Chávez castigó al hijo del "Macho" Camacho en su última pelea

. EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 20 jun (EFE).- Julio César Chávez, el mejor boxeador mexicano de la historia, castigó al puertorriqueño Héctor Camacho Jr., hijo del 'Macho' Camacho, uno de sus rivales más enconados, en la última pelea de su vida.

"Quiero decirles que muchas gracias, no me voy a volver a subir a un ring en una exhibición, ya mi cuerpo está cansado", aseguró Chávez, de 58 años, tras el combate.

En el estadio Jalisco, ubicado en la ciudad mexicana de Guadalajara, occidente mexicano, ambos boxeadores disputaron cuatro asaltos con caretas.

Chávez, ganador de títulos mundiales en los pesos superpluma, ligero y superligero, fue siempre al ataque ante un Camacho Jr. que aguantó el castigo.

Julio César Chávez buscó castigar el hígado del puertorriqueño, quien intentó responder con abrazos y combinaciones hacia la cabeza.

En el cuarto asalto, Chávez quiso quitarse la careta, pero su familia no lo permitió, aún así terminó la pelea de exhibición ante el hijo de uno de sus ex rivales.

Además de su pelea, la cartelera contó con la actuación de sus hijos, Omar y Julio César Chávez Jr., excampeón mundial del peso mediano.

El brasileño Anderson Silva, una leyenda de las artes marciales mixtas, derrotó por decisión dividida a Chávez Jr.

Silva, quien tuvo su tercer pelea en el boxeo, la primera desde 2005, se mostró a sus 46 años confiado en el cuadrilátero, con buenas combinaciones a la cabeza de Chávez Jr., quien sufrió un corte en su ceja derecha.

El récord de Silva quedó en dos victorias, una por nocaut, y una derrota, mientras que Chávez Jr. puso su marca en 52 victorias, 34 por la vía rápida, cinco derrotas y un empate.

Ramón 'Inocente' Álvarez, hermano de Saúl 'Canelo' Álvarez, venció por decisión unánime a Omar Chávez, lo que dejó su récord su récord en 29 victorias, 16 por nocaut, ocho derrotas y tres empates, en tanto Chávez puso su marca en 38 victorias, 25 por la vía rápida, seis derrotas y un empate.

La pelea inició pareja con ambos boxeadores en busca de noquear a su rival, pero en el cuarto asalto un cabezazo accidental le provocó un corte a la ceja derecha de Chávez, lo que terminó beneficiar a 'Inocente' y definir el combate.

Johansen Álvarez, sobrino del 'Canelo', debutó en el profesionalismo con una victoria por nocaut técnico ante Erick Hernández.

Con 17 años, el peso superpluma conectó golpes fuertes desde los primeros instantes que provocaron que en menos de tres minutos el árbitro parara el combate ante su rival, quien también vivió su primera pelea como profesional.