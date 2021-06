EE.UU. retira misiles Patriot y cientos de soldados de Oriente Medio, según WSJ

Vista del sistema antimisiles Patriot. EFE/Atef Safadi/Archivo

Washington, 18 jun (EFE).- Estados Unidos ha empezado a retirar varios de sus sistemas antimisiles en Oriente Medio, además de a cientos de militares que los operan, y a reducir los escuadrones de aviones de combate en la región, informó este viernes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Según el rotativo, que cita fuentes oficiales del Gobierno estadounidense, la retirada afecta aproximadamente a ocho sistemas antimisiles Patriot que se encontraban en Irak, Kuwait, Jordania y Arabia Saudí; además de al escudo antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, en inglés) que tenía en territorio saudí.

Además, el Pentágono está reduciendo sus escuadrones de aviones de combate en la región, en el marco de una reorientación de sus recursos para centrarse menos en Oriente Medio y más en los desafíos que presentan China y Rusia, indicaron las fuentes al periódico.

Preguntada por Efe, una portavoz del Pentágono, Jessica L. McNulty, no quiso confirmar los detalles contenidos en la información de The Wall Street Journal.

Sin embargo, corroboró que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha dado órdenes de "retirar este verano de la región ciertas fuerzas y competencias, sobre todo, activos de defensa aérea".

"Algunos de estos activos se devolverán a Estados Unidos para someterse al mantenimiento y reparaciones que necesitan. Otros se desplegarán a otras regiones. No daremos detalles específicos", indicó McNulty.

La portavoz defendió que la posición militar estadounidense en Oriente Medio seguirá siendo "robusta" después de este cambio y que el Pentágono mantiene "la flexibilidad de devolver rápidamente a sus fuerzas" a la región si lo requieren las condiciones.

La decisión coincide con una retirada gradual de las tropas estadounidenses de Afganistán, un repliegue que concluirá antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, después de dos décadas de guerra; y llega después de que EE.UU. redujera también a 2.500 su contingente en Irak.

De acuerdo con el diario neoyorquino, la retirada de los sistemas antimisiles y cazas comenzó a principios de este mes, después de una llamada telefónica el pasado 2 de junio entre Austin y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en cuyo país se encuentran la mayoría de los recursos afectados por el repliegue.

El Pentágono cree que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se han rebajado en el contexto de las negociaciones nucleares en las que participa EE.UU., y eso ha motivado en parte su decisión de retirar el sistema Thaad de Arabia Saudí, instalado allí en 2019 después de un ataque iraní a la petrolera saudí Aramco, según el WSJ.