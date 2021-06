Fútbol/Euro.- Cristiano Ronaldo: "Estoy muy agradecido al equipo por ayudarme a marcar esos dos goles"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se mostró "muy agradecido" a sus compañeros después del triunfo ante Hungría (0-3) en la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa y aseguró que "no hay partidos ganados antes de jugar" dada la dificultad del encuentro pese al marcador final.



"Lo importante era ganar, fue un partido difícil contra un equipo muy duro y que defendió bastante bien durante los 90 minutos. Pero lo hicimos. Fuimos capaces de marcar tres goles y estoy muy agradecido al equipo que me ha ayudado a marcar dos de esos goles y a ser el hombre del partido", dijo Cristiano en declaraciones a la UEFA tras ser nombrado MVP del partido.



El de la Juventus, que se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Eurocopa, también escribió un mensaje en su perfil oficial de Instagram. "Hay que saber sufrir, luchar hasta el final y creer siempre con todas las fuerzas. No hay oponentes fáciles ni partidos ganados antes de jugar", indicó.



"El Campeonato de Europa es un torneo de lujo donde solo lo mejor de lo mejor está presente y donde cada victoria debe ganarse con toda la determinación y la abnegación. ¡Gran victoria, equipo! ¡Vamos en pos de nuestro objetivo! ¡Fuerza Portugal! ¡Vamos con todo para dar más alegría a los portugueses que tanto nos han apoyado!", sentenció Ronaldo.