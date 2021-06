Portaltic.-Square Enix presenta Marvel's Guardians of the Galaxy y el origen de Final Fantasy con Stranger of Paradise

13-06-2021 Imagen del videojuego Marvel's Guardians of the Galaxy POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SQUARE ENIX



MADRID, 13 (Portaltic/EP)



Square Enix ha participado este domingo en la conferencia de videojuego E3, donde ha presentado su nuevo videojuego Marvel's Guardians of the Galaxy, protagonizado por los superhéroes de Marvel del mismo nombre y que lanzará el 26 de octubre, y ha anunciado el nuevo Stranger of Paradise, precuela de Final Fantasy.



En el evento Square Enix Presents de este domingo, el estudio japonés ha comenzado anunciando el nuevo videojuego de su división Eidos-Montreal, que tendrá como protagonistas a los superhéroes de Marvel Guardianes de la Galaxia.



En el juego aparecen personajes conocidos como Star Lord, también conocido como Peter Quinn, Rocket o Groot, presentes también en las películas de Marvel, aunque en esta ocasión con otros actores distintos a los del cine.



Es una aventura para un solo jugador sin micropagos, y el 'gameplay' mezcla elementos como decisiones y exploración, centrados en Star Lord como protagonista, pero se puede colaborar en combate con el resto de superhéroes.



La historia aborda una creación de los Guardianes que acaba amenazando a la galaxia, desarrollada con Marvel para constituir una narrativa independiente, en la que las decisiones influyen pero no cambian el final.



La antagonista es Lady Hellbender, una coleccionista de seres, procedente de los cómics, del que se incorporan otros detalles como el aspecto de la heroína Gamora. También tiene una gran presencia la música de los años ochenta, que será la misma que en el cine.



Marvel's Guardians of the Galaxy estará disponible el próximo 26 de octubre para esta generación de consolas (PS4 y Xbox One), la nueva (PS5 y Xbox Series X y S) y PC.



El estudio japonés ha mostrado también un nuevo tráiler de Babylon's Fall, el juego de acción y fantasía con ambientación medieval que ya había anunciado anteriormente. Babylon's Fall llegará a PS5, PS4 y PC en Steam, aunque aún no cuenta con fecha de lanzamiento.



Este videojuego desarrollado por Platinum Games junto a Square Enix propone una mecánica de juego cooperativo entre cuatro jugadores en los que tienen que superar mazmorras con dinámicos RPG, con un combate basado en Nier: Automata.



LIFE IS STRANGE



Life is Strange ha sido otro de los protagonistas de la conferencia, con el anuncio del 'remake' de la primera entrega de la saga, Life is Strange Remastered Collection, que llegará el 30 de septiembre al mercado.



Life is Strange True Colors ha recibido también novedades, y Square Enix ha mostrado un tráiler con los nuevos superpoderes de sus protagonistas, que puede identificar a través de colores el estado de ánimo de las personas.



El trailer ha mostrado la importancia de las decisiones que pueden tomar los jugadores con la protagonista, Alex, que además cuenta con el poder de quitar la ira a otras personas, y deberá conocer más detalles sobre la muerte de su hermano. Se lanzará el 10 de septiembre.



EL ORIGEN DE FINAL FANTASY: STRANGER OF PARADISE



Square Enix ha anunciado también un nuevo videojuego en desarrollo junto con team Ninja, el RPG de fantasía Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, en el que los protagonistas se tienen que enfrentar a Caos y que remonta a los jugadores al inicio de la saga.



Este videojuego proporciona "una nueva visión para Final Fantasy", saga de la que funciona como precuela, como ha informado el estudio, y llegará a las consolas PS5, PS4, Xbox Series X y S y Xbox One, así como en PC. Pronto estará disponible la demo para PS5.



La saga Final Fantasy ha recibido más novedades con el anuncio de Pixel Remaster, que llegará a Steam y al mercado móvil y que reúne los primeros títulos RPG de la serie.



Marvel's Avengers, el videojuego de los Vengadores, ha ampliado su contenido y Square Enix ha anunciado Comic Cube, que llegará en junio; y la expansión War of Wakanda, que llegará después de verano y tiene como protagonista a Black Panther, sin coste adicional.



Square Enix ha ampliado su catálogo para móviles con Hitman Sniper, que se lanzará el 13 de junio, así como con el anuncio del battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier, que llegará en 2021 a iOS y Android.