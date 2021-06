Adesanya vence a Vettori y se reafirma

Israel Adesanya, boxeador neozelandés de origen nigeriano que compite en UFC en la categoría de peso mediano. EFE/EPA/MICHAEL DODGE/Archivo

Madrid, 13 jun (EFE).- El nigeriano Israel Adesanya venció este domingo en Glendale (EEUU) por decisión unánime al italiano Marvin Vettori y retuvo el título del peso medio de la UFC.

Adesanya disipó las dudas. Tras su fracasado escarceo en la categoría semipesada en busca del título ante el polaco Jan Blachowicz, se apoyó en sus fortalezas y se reafirmó como monarca del peso medio. Vettori estuvo a la altura de la cita, pero no sumó los dividendos suficientes para arrebatarle el oro al campeón.

Vettori tomó el centro del octágono, en contraposición Adesanya se mostró con mucha más movilidad tratando de no entrar en la distancia corta. El italiano, sabedor de que era el camino más corto hacia la victoria, trató de ser más efectivo que efectista. Buscó constantes derribos al nigeriano, que puso solventar en buenos términos los conatos de su rival.

El campeón se mostró paciente, colocó pocos, pero buenos golpes como respuesta a la iniciativa de Vettori al inicio. Mucha presión por parte del italiano. Tenía claro su plan de pelea tras su primer enfrentamiento y viendo los problemas de Adesanya en su anterior enfrentamiento en el peso semipesado. Caminar al frente, tratar de conectar con poder, fintar y buscar el derribo.

Vettori, sabedor de que la gran debilidad de Adesanya es el suelo, trasladó la contienda a ras de lona. El italiano estuvo cerca de colocar una guillotina, pero el campeón no se dejó llevar por los nervios y sofocó la rebelión del aspirante.

El nigeriano continuó proponiendo y ganó confianza a medida que avanzaban los minutos. Haciéndose valer su gran juego de pies, colocó buenas patadas y fue de menos a más. Vettori siguió con su línea de trabajo, pero no de forma tan eficiente. 'The Italian Dream' se mostró más lento, conectó menos manos y fue asumiendo más castigo progresivamente.

Adesanya suma ya 10 victorias al hilo en la categoría y se sitúa solo a tres del récord de esta, en posesión del brasileño Anderson Silva. El nigeriano suma un récord de 21 victorias -15 por 'KO'- y una sola derrota.

Sancho Lladós Sanginés.