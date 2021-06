Portaltic.-Zucchetti Spain adquiere el 100% de Sarce España y comercializará su software de gestión de viajes y gastos de empresa

09-06-2021 Zucchetti Spain adquiere el 100% de Sarce España POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZUCCHETTI



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Zucchetti Spain ha formalizado la compra del 100% de Sarce España, una joven empresa dedicada a las soluciones de gestión de Travel & Expenses, que cuenta con el producto ZTravel, un 'software' que favorece la digitalización y automatización de los procesos de gestión de viajes y notas de gasto en todo tipo de empresas, dando respuesta a las nuevas necesidades de movilidad de las empresas y favoreciendo la eliminación del papel.



En sus cinco años de trayectoria, Sarce España ha conseguido una importante presencia en el mercado nacional, donde sus soluciones ZTravel Next para la mediana y gran empresa que opera en entornos internacionales y ZTravel Smart para la microempresa y la pyme, han tenido una gran acogida, siendo elegidas por importantes empresas como Calidad Pascual, Finsa, Affinity o Cosentino, entre otras.



Las soluciones ZTravel se diferencian por aportar funcionalidades innovadoras como la digitalización certificada homologada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que permite eliminar los justificantes; la tecnología OCR de reconocimiento óptico de caracteres; y servicios de revisión humana de los justificantes para automatizar la captura de los tickets. Además, son integrables con otros 'software' de terceros con los que trabaje la empresa.



Con la adquisición de Sarce España, Zucchetti Spain afianza su presencia en el mercado de movilidad de recursos humanos incorporando ZTravel Next y ZTravel Smart a su portfolio, soluciones que dan respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, como son garantizar la seguridad de los trabajadores en sus viajes y desplazamientos en la nueva normalidad o gestionar los gastos derivados del teletrabajo.



EXPANSIÓN EN ESPAÑA



La operación de compra del 100% de Sarce España es un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Zucchetti Spain. "La incorporación de Sarce a Zucchetti Spain viene a reforzar claramente un área que consideramos de gran importancia dentro del 'software' de gestión de recursos humanos: la planificación de los viajes de negocios y el control de los gastos", explica Jaime Rodríguez, director de la División de Software de RR.HH. en Zucchetti Spain.



"Sarce España aporta a nuestro proyecto un sólido conocimiento del mercado del Travel & Expenses Management y una experiencia muy valiosa. La incorporación a nuestro equipo de su personal altamente especializado en esta área, y las numerosas implantaciones realizadas, con referencias de clientes muy destacados en nuestro país, nos van a permitir avanzar más rápido en este mercado", ha apostillado.



En cuanto a la incorporación de las soluciones ZTravel al catálogo de la compañía, Rodríguez señala que estas soluciones "no sólo suponen un complemento natural para los productos de Recursos Humanos de Zucchetti, sino que además aportan al canal de 'partners' nuevas herramientas integradas con los productos locales, como es el caso de Solmicro ERP 6".



Por su parte, Joaquín Lasheras, socio gerente de Sarce España y a partir de ahora director de la División HR Mobility de Zucchetti Spain, afirma que la incorporación a Zucchetti Spain supone "un espaldarazo" a la evolución de la compañía, ya que les va a permitir integrarse "en un gran grupo" y "dar un mayor valor a los clientes", así como aportar su experiencia en el mundo de la gestión de viajes y gastos a los clientes de Zucchetti Spain, con "una de las ofertas más completas del mercado".



UN PROYECTO QUE AUNA SEIS EMPRESAS NACIONALES



Desde que el Grupo Zucchetti aterrizara en España en 2016, la multinacional italiana no ha dejado de dar pasos para consolidar su expansión en el mercado español. Con la creación de Zucchetti Spain se puso en marcha un ambicioso proyecto que aúna ya a seis empresas TI nacionales con una reconocida trayectoria, como son Solmicro, IDS, i68, Arión, Seteco y Sarce España.



"Con la compra de Sarce España reforzamos nuestro liderazgo en el mercado TI nacional. La incorporación de sus soluciones para la gestión de viajes y desplazamientos a nuestro portfolio nos permite reforzar nuestra división de RRHH y seguir avanzando en nuestro objetivo de ser el 'partner' tecnológico de nuestros clientes y facilitarles todas las herramientas necesarias para la digitalización de sus procesos", añade Justino Martínez Salinas, director general de Zucchetti Spain.



Zucchetti Spain facturó 16 millones de euros en 2020 y cuenta con 250 empleados, más de 2.300 clientes y una sólida red de 'partners' formada por 300 profesionales certificados que prestan servicio en todo el territorio nacional.