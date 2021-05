Empate técnico en Perú a una semana de la elección presidencial

Keiko Fujimori, presidential candidate of the Popular Force party, speaks during a campaign event outside a women's prison in Lima, Peru, on Saturday, May 15, 2021. Fujimori has narrowed the once-wide lead to within the margin of error against Pedro Castillo in a new poll.

(Bloomberg) -- La carrera presidencial de Perú se ve cada vez más apretada a una semana de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, según dos encuestas de opinión publicadas el domingo.

En una simulación de votación realizada por Ipsos y publicada en el diario El Comercio, el líder izquierdista Castillo obtendría un 51,1% de los votos en las elecciones del 6 de junio en comparación con 48,9% de Fujimori, dentro del margen de error de 2,5 puntos porcentuales de la encuesta. Alrededor de 20% de los votantes estaban aún indecisos. La encuesta se aplicó a 1.517 personas el 28 de mayo.

Una encuesta separada del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada en el periódico La República también mostró un empate técnico entre ambos candidatos.

urante la última semana, los que pretenden votar por Castillo cayeron a 40,3% desde 44,8%, mientras que el apoyo a Fujimori creció a 38,3% desde 34,4% en comparación con el 23 de mayo. Solo 6,3% de los votantes informó estar indeciso. La encuesta del IEP a 1.227 personas se realizó por teléfono del 27 al 28 de mayo y tuvo un margen de error de 2.8 puntos porcentuales.

El domingo, los candidatos se reunieron cara a cara en un debate final en Arequipa. Durante el evento, se discutieron seis temas entre los que se incluyen salud, respuesta a la pandemia, economía, educación y derechos humanos.

Castillo, exmaestro de escuela que representa a un partido político autoproclamado marxista y temido por muchos inversionistas, negó planes de expropiación y prometió no imponer los grandes proyectos mineros Tía María y Conga a las comunidades locales, al tiempo que reiteró la necesidad de renegociar los contratos.

“Vamos a recuperar la riqueza con la renegociación de los contratos con las grandes empresas”, señaló Castillo.

Fujimori, una exlegisladora que perdió balotajes en dos elecciones previas y ha sido acusada de lavado de activos, utilizó el debate para prometer un mayor gasto público, incluido un plan para pagar US$2.600 a familias de quienes murieron a causa del covid-19.

La candidata prometió también canalizar 40% del canon minero en pagos a las comunidades y aumentar el salario mínimo.

El lunes, el sol perdió 0,6% a 3,83 por dólar tras las encuestas y el debate, mientras que el índice bursátil de referencia subió 1,1%.

