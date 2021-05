Empresarios de Panamá piden un regreso voluntario a clases semipresenciales

Desde que se detectó el primer caso de la covid-19 en marzo de 2020, Panamá cerró sus escuelas, con cerca de 900.000 estudiantes, y se imparten clases a distancia a través de plataformas, radio y televisión. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Ciudad de Panamá, 30 may (EFE).- Los empresarios de Panamá apoyaron este domingo el regreso voluntario a clases semipresenciales en los centros escolares, pues consideran que el país aún continúa "rezagado" a nivel educativo por la pandemia de la covid-19.

"(El gremio) promueve un regreso voluntario a clases semipresenciales en centros educativos, tanto oficiales como particulares, que cuenten con la infraestructura que permita la adopción de las medidas de bioseguridad necesarias", expresó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) en un comunicado.

Para este próximo lunes estaba previsto que al menos un centenar de escuelas iniciaran clases semipresenciales tras más de un año cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus.

Sin embargo, ayer las autoridades sanitarias y educativas informaron que 22 centros de la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, tendrían que aplazar su apertura ante el riesgo de un aumento de contagios.

Una medida que la Cciap criticó al considerar que "presentarse 36 horas previas al inicio programado de clases semipresenciales con la decisión de aplazar este regreso gradual (...) por medidas de bioseguridad, es desconocer el trabajo y la preparación de protocolos que por meses han alistado las comunidades educativas para evitar la transmisión".

Los empresarios recalcaron que el regreso "debe iniciar cuanto antes" y "en el marco de la confianza, con autoridades que tomen decisiones oportunas y coherentes".

"El gremio insiste que se establezcan prioridades. No se puede vivir en medio de la incertidumbre con medidas que no ubican a la estrella de la educación en el sitial que se merece", agregaron.

Desde la Cciap apuntaron que "la mayoría de las actividades cotidianas se encuentra abiertas y la más importante de todas, la educación, aún se mantiene cerrada bajo una supuesta protección que ni siquiera ha sido comprobada".

Por eso, "la discusión no debiese centrarse en el regreso voluntario y gradual a las aulas; sino que corresponde superar eso y concentrarse en la urgente necesidad de la transformación del sistema educativo a todos los niveles", añadieron.

Desde que se detectó el primer caso de la covid-19 en marzo de 2020, Panamá cerró sus escuelas, con cerca de 900.000 estudiantes, y se imparten clases a distancia a través de plataformas, radio y televisión.

Según Unicef, Panamá es el "país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial".