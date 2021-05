Los manglares de Galápagos, ecosistemas clave para la diversidad de peces

Fotografía de archivo cedida este martes por Octavio Aburto de peces juveniles raíces de manglar en el año 2019, en los Galápagos (Ecuador). EFE/Octavio Aburto

Quito, 25 may (EFE).- Los manglares del archipiélago ecuatoriano de Galápagos son ecosistemas claves para la diversidad de especies de peces, según una investigación revelada este martes por la Fundación Charles Darwin, la Universidad de California y con el apoyo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).

Se trata del estudio de diversidad y abundancia de peces en los ecosistemas de manglar más extenso llevado a cabo en las Islas Galápagos, situadas a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas y catalogadas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

Los investigadores visitaron 28 áreas de manglar en seis islas del archipiélago, donde utilizaron una combinación de dos métodos de muestreo, cámaras remotas en estéreo y censos visuales submarinos, para describir la diversidad y abundancia de peces que viven entre las raíces de los manglares.

En total se registraron más de 35.000 peces pertenecientes a 92 especies, de las cuales al menos 30 tienen importancia para las pesquerías artesanales de las Galápagos, como son los pargos y el bacalao, reza la nota de la Fundación.

Se encontraron también varias especies de tiburones y rayas, las cuales son, a su vez, de gran importancia para el sector turístico.

SERVICIOS AMBIENTALES

Pero los manglares no solo proveen hábitat importante a peces, sino que también tienen otros beneficios ambientales como la protección costera y la captura de carbono.

En otro estudio liderado por científicos de la Fundación en 2019, se estimó que los servicios ambientales que proveen los manglares de Galápagos contribuyen en 62 millones de dólares anualmente a la industria turística del archipiélago, y más de 900.000 dólares anuales a las pesquerías locales.

Sobre el estudio de los manglares, Denisse Fierro Arcos, científica de la Fundación y autora principal, menciona que las Galápagos son las únicas islas volcánicas en el Pacífico Este en donde los manglares se encuentran de manera natural.

Los científicos de la Fundación utilizaron imágenes satelitales para cartografiar la distribución de estos manglares en todo el archipiélago, y estimaron que están presentes en aproximadamente un tercio de todas las zonas costeras.

A pesar de la importancia de estos ecosistemas, hasta la fecha existía poca información sobre las especies de peces que los utilizan a lo largo del archipiélago y su importancia como zonas de crianza para especies de interés socioeconómico, agrega la nota.

Los trabajos anteriores sobre los manglares de las Galápagos se centraron en gran medida en las islas habitadas del archipiélago o en un subconjunto de especies.

El presente estudio se basa en los trabajos anteriores para ampliar la comprensión de la importancia de esos hábitats y contribuir al desarrollo de estrategias y políticas que puedan protegerlos de forma más eficaz.

"Durante los estadios juveniles los peces de varias especies, incluidos tiburones jóvenes, son muy vulnerables a convertirse en el almuerzo de algún depredador", recordó el científico de la Fundación, Pelayo Salinas de León.

Y por ello -añadió- los "complejos sistemas de raíces de los manglares no solo proveen un excelente escondite a estos peces bebés, sino que, además, ofrecen una fuente de alimento durante esta etapa crítica en su desarrollo".

A pesar de la importancia ecológica y socioeconómica de los manglares en el archipiélago, bajo la zonificación de la Reserva Marina de Galápagos vigente desde 2001, solo el 5 % de las áreas de manglar en las islas reciben una protección total de actividades extractivas.

"Su estado de protección debería ser reevaluado al diseñar nuevos planes de zonificación para asegurar que estas áreas reciban la protección adecuada y así puedan seguir contribuyendo a la industria turística y pesquera local", opinó Fierro Arcos.