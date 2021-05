Sporting Cristal, último de su grupo, busca una urgente victoria ante Racing

En la imagen Roberto Mosquera, entrenador del Sporting Cristal. EFE/Paolo Aguilar/Archiovo

Lima, 10 may (EFE).- Con la imperiosa urgencia de ganar para alejarse del precipicio de la eliminación en la Copa Libertadores, el Sporting Cristal peruano recibe este martes a un Racing de Avellaneda impredecible, con dos caras antagónicas que lo hacen capaz de lo mejor y de lo peor en cada partido.

Cristal es el colista del Grupo E con un solo punto de nueve posibles, por lo que una derrota frente a la 'Academia' en el Estadio Nacional de Lima le dejaría automáticamente eliminado de la Libertadores si el São Paulo suma frente al Rentistas uruguayo.

Para comenzar a remontar posiciones en la Libertadores, el equipo celeste deberá cambiar sobre todo su suerte de cara al gol, esquiva en los tres primeros partidos de la fase de grupos donde siente que hizo méritos para haber logrado algún punto más.

La viva prueba de ello fue precisamente el partido de la primera vuelta de la liguilla frente a Racing disputado en el Cilindro, donde Cristal jugó media hora con un jugador más por la expulsión del argentino Lucas Orbán y tuvo contra las cuerdas a su rival pero al final acabó perdiendo por 1-2.

Pese a su buena trayectoria en la liga peruana, donde el sábado se proclamó ganador del Grupo B al hacer un pleno de victorias en las siete primeras jornadas, los aficionados celestes andan frustrados por los malos resultados en la Libertadores.

El objeto de su ira ha sido el extremo izquierdo ecuatoriano Washington Corozo al que varios violentos aficionados golpearon su automóvil por haber desperdiciado claras ocasiones de goles tanto con São Paulo como frente al Rentistas.

En Racing también bajan las aguas algo revueltas, pues el equipo ha entrado en una vorágine irregular que preocupa a sus aficionados y también a sus dirigentes.

El conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi se ha caracterizado por mostrar dos versiones contrapuestas, de lograr un empate in extremis frente al Rentistas (1-1) a plantarle una dura batalla al São Paulo (0-0).

En el fútbol argentino su línea es similar, capaz de perder frente al Arsenal (2-1), el colista de la liga, a ganar al líder Colón (2-1) y a clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga con un triunfo sobre San Lorenzo (2-0).

Estos vaivenes tienen cuestionado a Pizzi pese a que la 'Academia' tiene opciones en todas las competiciones, al marchar cuarto en la liga a cuatro puntos del líder Colón y segundo en el Grupo E de la Libertadores, con 5 puntos, solo dos menos que el São Paulo.

Con el delantero Iván Maggi ausente por estar con covid-19 para enfrentar a Cristal, Pizzi puede dar continuidad a la delantera a Enzo Copetti y Tomás Chancalay, convertido en principal sostén del técnico gracias a sus últimos goles claves.

En la defensa no estará el carrilero derecho Juan José Cáceres, que sufrió una distensión muscular pocas horas antes de emprender el vuelo hacia la capital peruana, por lo que su puesto puede ser ocupado por Iván Pillud.

- Alineaciones probables:

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Alejandro González, Omar Merlo, Nilson Loyola; Martín Távara, Horacio Calcaterra; Alejandro Hohberg, Cristopher Gonzáles, Washington Corozo; y Marcos Riquelme.

Entrenador: Roberto Mosquera.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Ignacio Piatti, Mauricio Martínez, Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Maximiliano Llovera.

Entrenador: Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Estadio: Nacional de Lima.

Hora: 19:30 (00:30 GMT del miércoles 12).