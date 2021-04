Acreedor de Cuba hace nuevo esfuerzo para saldar antiguas deudas

(Bloomberg) -- La firma de inversión que posee los créditos que el Gobierno de Cuba dejó de pagar hace décadas, está ofreciendo un acuerdo que, según dice, ayudaría a la isla a volver a los mercados internacionales de deuda.

CRF I Ltd., el mayor tenedor de deuda cubana en la firma de inversión conocida como el Club de Londres, ofreció convertir alrededor de US$1.400 millones de los valores en un bono de cupón cero sin pagos hasta 2026, según la copia de una carta vista por Bloomberg News. El documento está dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel, quien recientemente amplió su poder al asumir el cargo de jefe del Partido Comunista, y a los diplomáticos cubanos.

Desde 2019, CRF ha mantenido deuda cubana y en repetidas ocasiones ha intentado cobrarla, incluida una oferta que realizó a principios de 2018, de la que no obtuvo respuesta. La firma indicó que esta última propuesta permitiría que Cuba comience a restaurar su imagen en el exterior y se aleje de su legado de incumplimiento en serie. Además, dijo, es probable que otros acreedores del Club de Londres lleguen a acuerdos similares. El grupo posee alrededor de US$4.000 millones en préstamos y otros valores que Cuba dejó de pagar cuando el fallecido Fidel Castro estaba todavía en el poder.

“Cuba puede pasar de estar en mora con los acreedores comerciales a recuperar el acceso a prestamistas dispuestos en los mercados financieros globales”, escribió en la carta David Charters, presidente de la firma.

CRF, que en febrero de 2020 interpuso una demanda por incumplimiento a Cuba en un tribunal de Londres en un caso que aún se está examinando, se negó a hacer un comentario. La autenticidad de la carta del 18 de marzo fue confirmada por dos personas con conocimiento directo de su contenido. Los mensajes enviados a diplomáticos cubanos y la oficina del presidente, no fueron devueltos.

Era Castro

La oferta representaría una amortización de 60% sobre el valor actual neto de los valores, según la carta, que se envió la semana pasada antes del congreso del Partido Comunista en el que Raúl Castro cedió el poder a Díaz-Canel, un hombre de 61 años considerado más abierto a las reformas que sus predecesores.

En los últimos años, Cuba ha hecho un esfuerzo por reestructurar su deuda, sobre todo en 2015, cuando llegó a un acuerdo con los miembros del Club de París de las naciones ricas en el que se le condonaron US$8.500 millones.

Sin embargo, con el desgaste económico de los últimos dos años y la creciente escasez de productos básicos, Cuba incumplió durante 2019 con lo acordado con el Club de París. El año pasado, las dos partes decidieron suspender los pagos por el resto del año.

El incumplimiento de Cuba, como en el caso de los valores en poder de CRF, se había recuperado hasta 36 centavos por dólar a fines de 2016 al final de la presidencia de Barack Obama, tras un histórico acercamiento con Raúl Castro para restablecer relaciones diplomáticas entre los dos países. Sin embargo, a medida que el optimismo por el futuro de Cuba disminuye, los préstamos, que rara vez se negocian, ahora se cotizan a unos 10 centavos por dólar.

Si Cuba acepta la oferta de CRF, la medida podría ser una señal para que otros inversionistas y la actual Administración de Estados Unidos noten que el presidente Díaz-Canel estaría a favor del cambio.

Si bien se considera que Biden está más abierto que su predecesor a aliviar las restricciones a Cuba, una portavoz de la Casa Blanca dijo que el cambio en la política hacia Cuba no es una prioridad principal para la Administración.

“Le instamos a que no deje pasar nuevamente este momento histórico, esperamos una respuesta positiva y un compromiso de su parte”, dice la carta de CRF.

