RESUMEN-Rusia y Ucrania realizan ejercicios militares; OTAN critica concentración de tropas rusas

Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania son fotografadas durante simulacros en una ubicación desconocida cerca de la frontera de Crimea en esta foto engregada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 14 de abril del 2021. Prensa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Handout via REUTERS

Por Gabrielle Tétrault-Farber y Robin Emmott

MOSCÚ/BRUSELAS, 14 abr (Reuters) - Rusia y Ucrania realizaron simulacros militares simultáneos el miércoles, mientras los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la OTAN iniciaron discusiones de emergencia sobre una concentración de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana.

Washington y la OTAN están alarmados por la gran acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania y en Crimea, la península ucraniana que Moscú se anexionó en 2014, y dos buques de guerra estadounidenses deben llegar al Mar Negro esta semana.

Rusia -que dijo que el movimiento naval de Estados Unidos era una provocación inamistosa y advirtió a Washington de que se mantenga lejos de Crimea y de su costa del Mar Negro- afirma que la acumulación es un simulacro militar de tres semanas para poner a prueba la preparación para el combate en respuesta a lo que llama un comportamiento amenazante de la OTAN.

Moscú ha dicho que el ejercicio debe terminar dentro de dos semanas.

Antes de la llegada de los buques de guerra estadounidenses, la armada rusa inició el miércoles un ejercicio en el Mar Negro en el que se ensayaron disparos contra objetivos de superficie y aéreos. El simulacro se produjo un día después de que el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Moscú que pusiera fin a su concentración de tropas.

En Ucrania, las fuerzas armadas ensayaron el rechazo de un ataque de tanques e infantería cerca de la frontera de Crimea anexionada por Rusia, mientras que su ministro de Defensa, Andrii Taran, dijo a los parlamentarios europeos en Bruselas que Rusia se estaba preparando para eventualmente almacenar armas nucleares en Crimea.

Taran no aportó ninguna prueba de su afirmación, pero dijo que Rusia estaba concentrando 110.000 soldados en la frontera de Ucrania en 56 grupos tácticos del tamaño de un batallón, citando los últimos datos de inteligencia de Kiev.

ENFRENTAMIENTOS EN EL ESTE DE UCRANIA

Los combates han aumentado en las últimas semanas en el este de Ucrania, donde las fuerzas gubernamentales han luchado contra los separatistas apoyados por Rusia en un conflicto de siete años que, según Kiev, ha matado a 14.000 personas.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que mantuvo conversaciones en Bruselas con Stoltenberg antes de una videoconferencia de los 30 aliados de la OTAN, dijo que la alianza "abordaría las acciones agresivas de Rusia en Ucrania y sus alrededores", sin dar más detalles.

Las relaciones de Rusia con Estados Unidos descendieron a un nuevo mínimo desde la Guerra Fría el mes pasado, después de que el presidente estadounidense Joe Biden dijo que pensaba que Vladimir Putin era un "asesino".

En una llamada telefónica con Putin el martes, Biden propuso la celebración de una cumbre entre los líderes distanciados para abordar una serie de cuestiones, incluida la reducción de la tensión sobre Ucrania.

El miércoles, el Kremlin dijo que era demasiado pronto para hablar de esa cumbre en términos tangibles y que la celebración de esa reunión dependía del comportamiento futuro de Washington, en lo que parecía una referencia apenas velada a posibles sanciones estadounidenses.

Rusia ha acusado regularmente a la OTAN de desestabilizar Europa al reforzar sus tropas en los países bálticos y Polonia -todos ellos miembros de la alianza atlántica- a raíz de la anexión de Crimea por parte de Moscú.

La OTAN ha negado la afirmación del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de que la alianza esté desplegando 40.000 soldados y 15.000 piezas de equipo militar cerca de las fronteras de Rusia, principalmente en el Mar Negro y las regiones del Báltico.

(Additional reporting by Andrew Osborn, Tom Balmforth and Dmitry Antonov in Moscow and Matthias Williams, Natalia Zinets and Pavel Polityuk in Kyiv; Editing by Gareth Jones)