Paula Echevarría comparte una espectacular fotografía de su embarazo junto a su hija

Paula Echevarría se ha levantado filosófica y ha compartido a través de sus redes sociales una espectacular fotografía posando y mostrando su tripita de embarazada junto a su hija Daniela. Lo cierto es que la influencer está viviendo uno de los momentos más especiales de su relación con Miguel Torres ahora que se van a convertir en padres de su primer hijo juntos.



Los dos tortolitos hicieron público su embarazo compartiendo en redes sociales una imagen en la que anunciaban a todos sus seguidores que estaban esperando su primer hijo juntos y desde entonces no han parado de exponer públicamente la alegría que sienten ambos. Y es que no cabe duda de que tanto el uno como el otro están más enamorados que nunca.



Hoy, la actriz ha publicado esta imagen en la que podemos ver como posa mostrando su tripita al lado de su hija, que le pone su mano en la tripa. Una fotografía cargada de amor que refleja la felicidad que siente Daniela al saber que dentro de muy poquito tendrá a su primer hermanito: "Muchos entenderéis lo que siento al verla esperar la llegada de su hermano con tanta emoción... me parece que fue ayer cuando era ella la que estaba ahí dentro... Muero de amor".