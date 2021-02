Lorenzo Valverde dice adiós con el cariño de sus hijas Loreto y Marta Valverde

01/01/1970 Estreno de la obra de teatro "El Contador del Amor" 31 octubre 2019. MADRID, 16 (CHANCE) El 16 de febrero ha sido un día muy triste para la familia Valverde tras el fallecimiento de Lorenzo Valverde a los 91 años de edad. Convertido en uno de los artistas de teatro musical más conocidos de nustro país y padre de las actrices Loreto y Marta Valverde, Lorenzo ha dicho adiós debido a una neumonía unilateral que no ha podido superar. Los restos del artista serán incinerados en el hospital y posteriormente trasladados al tanatorio de San Isidro, en Madrid.Como no podía ser de otra forma sus hijas se han quedado muy tristes tras su pérdida utilizando las redes sociales para mostrar el gran amor que le tenían. "Mi papi, hoy se bajó el telón por última vez. DEP Papi" ha escrto Marta Valverde.Siempre al lado de su padre en diferentes momentos de su vida, Loreto publicó una bonita fotografía junto a su padre en Instagram el pasado 1 de enero, una publicación en la que también se podía leer un bonito mensaje. "Pues con nuestras manos entrelazadas nos hemos marcado un duo a voces el papi y yo con el Danubio azul del concierto de Viena de ole! Don Lorenzo no ha perdido ni un ápice de su musicalidad, maravilloso seguir escuchándole cantar! Hemos sido fieles a nuestra cita con la 1 de tve como todos los 1 de enero, por muchos más juntos!". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPROTAJES



