Barbados, Dominica y países Caribe Oriental se benefician de vacunas de India

San Juan, 10 feb (EFE).- Barbados, Dominica y los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) se beneficiarán de las vacunas contra la covid-19 donadas por el Gobierno de India, según informó este miércoles el Gobierno barbadense.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, anunció en conferencia de prensa virtual que un avión aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de ese territorio caribeño con un cargamento de 100.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica Oxford-AstraZeneca de fabricación india, mientras que otras 70.000 se enviaron a Dominica.

Las siete naciones miembros de la OECO, así como Guyana y Trinidad y Tobago, también se beneficiarán de la ayuda enviada por India, dijo Mottley.

Destacó además que la colaboración fue clave en la lucha contra la covid-19, tras reconocer que el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit realizó un gran esfuerzo para la llegada de las vacunas.

"Queremos que algunas de las vacunas que hemos recibido vayan a nuestros hermanos y hermanas de esos territorios -OECO-", destacó.

"Espero que Barbados, Dominica y el resto del Caribe puedan ser un ejemplo para el mundo sobre cómo cooperar", indicó.

Mottley también reveló que se negocia con el Gobierno de India un segundo cargamento de la vacuna para Barbados.

"Todavía estamos en negociaciones para ese segundo lote, pero realmente queremos, en esta etapa, decir gracias al pueblo y gobierno de la India. Realmente este ha sido un momento muy especial para nuestra gente", destacó.

Mottley también insistió en que la vacuna era "altamente segura y eficaz".

"Estas no son mis palabras, sino las de científicos y expertos médicos clave en todo el mundo. Ha pasado por los protocolos de prueba y aprobación más rigurosos ", aseguró.

Mottley agregó que la vacuna Oxford-AstraZeneca no es el primer producto farmacéutico fabricado en India que los barbadenses usan.

"De hecho, muchos de los medicamentos más comunes utilizados por los habitantes de Barbados para una serie de dolencias y enfermedades se fabrican en la India", señaló.

"Nuestra confianza en la habilidad, la ciencia y los estándares de los fabricantes en la India es inquebrantable", agregó.

"Creemos que con todas las vacunas que existen, esta es una de las más adecuadas para Barbados y otras naciones tropicales como la nuestra, porque las temperaturas requeridas para el almacenamiento no son tan rigurosas como algunas de las otras vacunas", subrayó.

También apoyó el uso de esta vacuna el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, quien se unió a la conferencia de prensa a través de Zoom.