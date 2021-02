Javier Sánchez Vicario cumple 53 años ¿reconciliado con su hermana?

25/04/2012 EMILIO SANCHEZ VICARIO Y JAVIER SANCHEZ VICARIO. MADRID, 1 (CHANCE) Arantxa Sánchez Vicario ha protagonizado las mayores polémicas de la prensa del corazón y lo cierto es que su destino siempre ha estado trucado por el fracaso, al menos por el sentimental con su exmarido Josep Santacana. Sus idas y venidas y sobre todo, su distanciamiento familiar con todos los miembros de la misma le han pasado factura y lleva años alejada del foco mediático. Una de las personas que más alejado estuvo de ella fue su hermano, Javier Sánchez Vicario, a quién le pidió disculpas hace años y del que no sabemos cómo está la relación ahora mismo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Arantxa Sánchez Vicario ha protagonizado las mayores polémicas de la prensa del corazón y lo cierto es que su destino siempre ha estado trucado por el fracaso, al menos por el sentimental con su exmarido Josep Santacana. Sus idas y venidas y sobre todo, su distanciamiento familiar con todos los miembros de la misma le han pasado factura y lleva años alejada del foco mediático. Una de las personas que más alejado estuvo de ella fue su hermano, Javier Sánchez Vicario, a quién le pidió disculpas hace años y del que no sabemos cómo está la relación ahora mismo.



Hoy, Javier Sánchez Vicario cumple 53 años y no sabemos muy bien en qué situación se encuentra con su hermana, con la que no tenía ninguna relación tras el fatídico desenlace de su matrimonio con Josep Santacana. Cuando se divorció de su exmarido, la tenista volvió a casa y fue acogida por su hermano Emilio y por su madre, pero sin embargo las relación con nuestro protagonista y con Castellanos siguieron paralizadas.



Años más tarde, Arantxa Sánchez Vicario daba una entrevista para la revista ¡HOLA! y pedía perdón públicamente a su hermano. Aseguraba que no se había portado bien con él y pedía a los medios de comunicación que le dejaran de mencionar cuando hablasen de ella, ya que no se lo merecía. Lo que no sabemos es si Javier aceptó esas disculpas y arregló sus diferencias con su hermana.



Aún así, Javier Sánchez Vicario ha sido un tenista con una carera profesional muy importante y ganó títulos en dobles con los que se hizo protagonista en la prensa deportiva, aunque siempre estuvo detrás de la sombra de su hermana. Hoy, cumple 53 años alejado completamente de la polémica y de los focos mediáticos de los que un día fue víctima.