La poeta Amanda Gorman, de la investidura de Biden a la Super Bowl

En la imagen la poeta Amanda Gorman. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Miami, 27 ene (EFE).- Amanda Gorman, la joven afroamericana que acaparó la atención en la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden, declamará un poema en la Super Bowl LV que se celebrará el domingo 7 de febrero en Tampa, en el oeste de Florida (EEUU), y se convertirá en la primera poeta que participa de este evento.

Según anunció este miércoles la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Gorman, de 22 años, dedicará un poema a tres personas que han sido identificados por la NFL como "capitanes honorarios" por su labor comunitaria durante la pandemia de la covid-19.

Ellos son James Martin, un veterano de la Infantería de Marina; Suzie Dornerla, directora de una sala de cuidados intensivos (UCI); y a la educadora Trimaine Davis, todos los cuales participarán en la ceremonia oficial de lanzamiento de monedas en el campo.

La 55 edición de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, considerado el espectáculo deportivo más grande en EEUU, la disputarán los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, en un encuentro que se celebrará con aforo reducido por la covid-19.

Entre los espectadores que acudirán al estadio Raymond James figuran 7.500 profesionales de la salud que han trabajado en la primera línea contra la pandemia desde el mes de marzo, informó la organización.

Tras su participación el pasado 20 de enero en la investidura del demócrata Joe Biden como 46 presidente de Estados Unidos, Gorman se ha convertido en la poeta más joven que pronuncia una composición lírica en esta ceremonia que se desarrolla en Washington.

Nacida y criada en Los Ángeles, comenzó a escribir a temprana edad y luego estudió Sociología en la Universidad de Harvad.

Gorman ha escrito para el New York Times y tiene tres libros por publicar con la editorial Penguin Random House.

La joven conmovió durante más de cinco minutos con unos versos en los que trabajó durante semanas, pero que no remató hasta después del asalto al Capitolio del 6 de enero, inspirada por la necesidad del país de encontrar consuelo.

La pieza en concreto se titula "The Hill We Climb" ("La colina que subimos").

La LV Super Bowl será "histórica" no solo porque por primera vez en sus 55 ediciones uno de los equipos jugará en casa, sino por las medidas de seguridad que se implementarán a causa de la covid-19, dijeron sus organizadores.

El evento deportivo se disputará con unas 22.000 personas, es decir menos de la tercera parte del aforo del recinto cubierto del Raymond James, quienes deberán portar de forma obligatoria mascarillas y mantener una distancia de seguridad de seis pies (1,80 metros) entre ellos.

Florida alberga por segunda vez consecutiva la Super Bowl luego de la edición de 2020, que tuvo lugar en la ciudad de Miami el 3 de febrero de ese año, cuando ya se conocía el brote de la covid-19 en Wuhan (China) y se propagaba por Asia y Europa.