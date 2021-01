EEUU.- PepsiCo y Beyond Meat se asocian para desarrollar productos hechos con proteína vegetal

26/01/2021 Productos de Beyond Meat POLITICA ECONOMIA Beyond Meat



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



PepsiCo y Beyond Meat han acordado formar The PLANeT Partnership, una sociedad conjunta para desarrollar, producir y comercializar 'snacks' y bebidas hechos con proteína de origen vegetal, según han anunciado las empresas este martes sin desvelar los detalles económicos de esta colaboración.



Las acciones de Beyond Meat se disparaban más de un 20%, después de haber llegado a subir casi un 40%, tras conocerse la alianza con PepsiCo, cuyos títulos se anotaban un repunte del 0,85%.



La empresa conjunta aprovechará la tecnología de Beyond Meat en el desarrollo de proteínas de origen vegetal y las capacidades comerciales y de marketing de PepsiCo para crear y escalar nuevas opciones de aperitivos y bebidas.



"Las proteínas de origen vegetal representan una emocionante oportunidad de crecimiento para nosotros, una nueva frontera en nuestros esfuerzos por construir un sistema alimentario más sostenible y ser una fuerza positiva para las personas y el planeta, al tiempo que satisfacen la demanda de los consumidores de una oferta ampliada de productos más nutritivos", dijo Ram Krishnan, director comercial global de PepsiCo.



"Esperamos abrir juntos nuevas categorías y líneas de productos", declaró Ethan Brown, fundador y director ejecutivo de Beyond Meat, para quien "PepsiCo representa el socio ideal".