Chiong habla de su ascenso actoral en México con "La mexicana y el güero"

Fotografía cedida por el Grupo Televisa que muestra al actor cubano Sian Chiong durante una sesión de fotos, en Ciudad de México (México). EFE/ Grupo Televisa SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 19 ene (EFE).- "Enfocado en México y feliz de querer seguir haciendo cosas en este país", así es como el actor cubano Sian Chiong describe su situación actual en entrevista con Efe a menos de un mes de que termine la telenovela "La mexicana y el güero" en la que participa.

"Ha sido muy lindo hacer a Diego, es un personaje al que poco a poco le he ido agarrando cariño hasta el punto de extrañarlo mucho ahora que ya terminamos grabaciones", dice Chiong quien comenzó con el proyecto seis meses atrás.

En "La mexicana y el güero", Sian interpreta a Diego Torres, un joven sensible y honesto que mantiene un romance con Sebastián de la Mora (Ferdinando Valencia) sin embargo, este último no acepta su orientación sexual y esto trae conflictos que afectan su relación.

Pero esta no es la única dificultad por la que su personaje atraviesa, en este momento de la historia Diego también tiene que lidiar con la obsesión que Katya tiene hacia él y las locuras que llevará a cabo, como hacerlo responsable del embarazo que ella misma se inventó.

"Hay que estar pendientes, van a venir ahora serios problemas y situaciones difíciles para Diego a raíz de la bomba que dejó estallar Katya con lo del embarazo, se vienen cosas duras para él", adelanta el actor sobre la última etapa de la telenovela que finalizará emisiones por el canal Las Estrellas, el 7 de febrero.

ABRAZA LA DIVERSIDAD

Para el actor, interpretar a Diego ha sido un reto y un orgullo, pues considera que el hecho de que se traten temas de diversidad sexual en la pantalla chica, luego de años de censura, es un avance que permite normalizar las preferencias.

"Pienso que desde siempre se les debió de dar igualdad (a la comunidad LGBT) y estoy feliz de tener la oportunidad de representarlos con respeto. Es un tema que para mí en lo personal no debería tener tanto problema, debería ser lo más normal", asevera Sian.

ADAPTACIÓN A NUEVOS PERSONAJES

Anteriormente el actor expresó el cariño que le tenía a su compañero Eleazar Gómez quien dio vida en la novela a Sebastián de la Mora, pareja de su personaje durante la mayor parte de la historia.

Sin embargo, Gómez tuvo que dejar las grabaciones luego de las acusaciones de violencia que realizó su entonces novia Stephanie Valenzuela frente a las autoridades mexicanas tras haber sido golpeada por él.

Esto representó un nuevo reto para Chiong, ya que asegura que el entendimiento, la amistad y la empatía que desarrolló con el actor durante el rodaje habían sido significativas para él y para entonces el público estaba encariñado con la pareja que hacían.

Fue Ferdinando Valencia el encargado reemplazar a Gómez para dar vida a Sebastián y desde entonces el cambio ha resultado positivo tanto para Sian, como para la producción.

"La suerte que tuve es que Ferdi además de ser un buen actor es un buen ser humano y logré conectar con él de una manera espectacular y nos hicimos buenos amigos", asevera Chiong.

Pero Sian se encargó de hacer más amistades durante el rodaje y asevera que la experiencia de hacer esta telenovela le dejó grandes recuerdos y enseñanzas por lo que describe al proyecto como "un escalón de subida más en mi carrera".

Sian también retomó la música en el proceso de grabaciones de "La mexicana y el güero" y asegura que aunque tiene todas sus energías en su carrera como actor, tendrá sorpresas en este ámbito.

"Siempre que tengo tiempo me gusta hacer música, es algo que me apasiona. Próximamente se viene una canción con mi paisano Julio Camejo", adelanta y confiesa que tras su participación en la serie "Súbete a mi moto" (2020) el actor ya se encuentra haciendo diferentes pruebas de actuación.