"Call of the Sea", una aventura de puzles en los Mares del Sur

El juego de aventuras y puzles "Call Of The Sea" se desarrolla en 1934 en una misteriosa isla de la Polinesia cerca de Tahití. En este nuevo videojuego, el primer trabajo del estudio español Out of the Blue, los jugadores asumen el papel de Norah, a quien aqueja una extraña enfermedad. El marido de Norah, Harry, cree que la solución a esta dolencia se encuentra en esta isla inexplorada. Sin embargo, ahora ha desaparecido junto con toda su expedición sin dejar rastro, por lo que Norah decide salir en busca de su marido y de una posible cura para su enfermedad. Desde una perspectiva en primera persona, los jugadores exploran el paraíso tropical de la mano de Norah. La isla está desierta, pero hay muchos rastros de Harry y otros participantes de su expedición. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Harry? ¿Y qué oscuro secreto guarda la isla? Durante la búsqueda de rastros, los jugadores deberán solucionar acertijos y resolver puzles. Por ejemplo, tendrán que descifrar escritos secretos y máquinas misteriosas para abrir puertas o bajar puentes. El nivel de dificultad de los acertijos está muy bien pensado: nunca son tan fáciles que terminan aburriendo, pero tampoco son irresolubles. Cada capítulo del juego es un rompecabezas que comienza simple y luego se vuelve cada vez más complejo. Para resolver los enigmas, los jugadores cuentan con la ayuda de los comentarios hablados de Norah y de las observaciones que esta escribe en su cuaderno: aquí la aventurera anota todas las pistas que ha encontrado y deja automáticamente espacio si se ha pasado algo por alto. De esta manera, incluso los jugadores con una tolerancia a la frustración bastante baja pueden sumergirse en esta aventura con la conciencia tranquila. "Call of the Sea", de Out of the Blue y Raw Fury, está disponible para las consolas PC y Xbox y cuesta unos 20 euros (aproximadamente 24 dólares estadounidenses). dpa