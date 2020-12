Tribunal de Ecuador acusa de desacato al Consejo Nacional Electoral

Cientos de personas protestan frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), para exigir la inscripción de la candidatura del empresario ecuatoriano Álvaro Noboa. EFE/ Elías L Benarroch/Archivo

Quito, 14 dic (EFE).- El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, Arturo Cabrera, acusó este lunes de desacato a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por desoír sistemáticamente una sentencia para registrar al movimiento que avala la candidatura a presidente del empresario Álvaro Noboa.

La actitud del CNE causa "prejuicios directos a una organización política", dijo al denunciar la actitud del organismo que convoca y organiza los comicios del próximo 7 de febrero.

En un conversatorio con medios, precisó que el CNE se niega a cumplir una sentencia del TCE para registrar la formación de Noboa, el movimiento Justicia Social, lo que abriría paso al empresario a presentar la que sería su sexta candidatura.

El CNE tenía previsto reunirse el fin de semana para abordar el tema pero por falta de quorum no celebró la reunión, informaron medios locales.

Cabrera ha roto el silencio hasta ahora para denunciar que los cinco vocales del CNE sufren de "amnesia colectiva" pues hace ya 44 días que el TCS ordenó el registro de la formación y que de forma "sospechosa" eluden esa responsabilidad, por la que podrían ser multados, destituidos y hasta juzgados.

Y consideró que es "inaudito" que los miembros del Consejo sigan sin autorizar el registro del partido y la consiguiente candidatura de Noboa, de 70 años.

Cientos de militantes del empresario, que acumula una de la mayores fortunas del país se manifiestan a diario frente a la sede del CNE en Quito para exigir el cumplimiento de la sentencia judicial, sin que hasta ahora los vocales hayan movido ficha.

El CNE tenía previsto reunirse en principio este lunes para estudiar el registro de ese movimiento, pero los sucesivos aplazamientos de las sesiones convocadas anteriormente sobre este tema hacen temer una nueva cancelación.

En ese sentido, el magistrado no descartó la posibilidad de abrir una causa por desacato a los miembros del CNE si no cumplen el fallo del TCE.

Y aun así, Cabrera consideró que "no hay razón" alguna para aplazar los comicios.

En los últimos meses el CNE, y su presidenta Diana Atamaint, han sido motivo de fuertes críticas desde diferentes sectores políticos que se han visto afectados por sus decisiones.

También han sido muy criticados por el movimiento correísta, al que no se permitió su registro como entidad política como para acudir a las elecciones.

Finalmente, los seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017) debieron canalizar sus candidaturas a través de otra formación, Centro Democrático, lo cual no impidió tampoco que tuvieran que superar después toda una serie de obstáculos burocráticos que dilató la aprobación de su fórmula presidencial hasta la semana pasada.