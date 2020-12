EEUU.- Trump advierte de que la disputa electoral "no ha terminado" y peleará por revertir su derrota hasta el final

08/12/2020 El presidente de EEUU, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL OLIVER CONTRERAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se da por vencido y ha asegurado que tanto él como su equipo legal seguirán trabajando para revertir su derrota en las pasadas presidenciales, en vísperas de que este lunes el Colegio Electoral estadounidense confirme oficialmente la victoria de Joe Biden.



"No, no ha terminado. Seguimos y vamos a seguir avanzando. Tenemos numerosos casos locales", ha advertido el todavía presidente de Estados Unidos durante una conversación para uno de los programas de la cadena Fox News emitido este domingo.



Trump ha vuelto a insistir en que ha sido víctima de fraude electoral. Una "elección amañada", ha dicho, en la que los apoderados electorales demócratas supieron "burlar" a sus homólogos republicanos.



"Mira Georgia. Obtuvimos una gran victoria Georgia, en Pennsylvania, en Wisconsin. Ganamos a lo grande", ha asegurado un Donald Trump, a la que le preocupa, ha dicho, que Estados Unidos tenga a partir de ahora "un presidente ilegítimo" por culpa de este supuesto fraude.



"Lo que le pasó a este país es como si fuéramos del tercer mundo", ha afirmado Trump, quien al ser cuestionado sobre si asistiría a la próxima toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, ha optado por responder que no quería hablar de ello.



Ante la inminente confirmación de Biden como nuevo jefe de la Casa Blanca, Trump ha reconocido que si bien se está quedando sin tiempo en sus aspiraciones de revertir esta situación, acelerarán sus recursos "tanto como sea posible".



"Nos han dado muy poco tiempo, pero los atrapamos, como saben, siendo fraudulentos, tirando papeletas, haciendo tantas cosas que nadie podría creerlo", entre las cuales, ha acusado Trump, estaría la de emitir "decenas de miles" de votos con la identidad de personas fallecidas.



Hasta el momento, las pretensiones de Trump por cambiar su derrota en las presidenciales a través de los tribunales no han logrado salir adelante, después de varias semanas con el presidente y sus partidarios esparciendo supuestas teorías de la conspiración que buscarían su salida de la Casa Blanca.



Sin embargo, lo único cierto es que este lunes, el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmara la victoria del presidente electo, Joe Biden, quien obtuvo el pasado 3 de noviembre 306 sufragios electorales frente a los 232 de Trump, quien también perdió el voto popular por más de siete millones.



Dentro del propio Partido Republicano ya son varias las voces que recomiendan a Trump pasar página y reconocer su derrota. Es el caso del senador por Tennessee, Lamar Alexander, quien consideró este fin de semana durante una entrevista para la cadena NBC, que el todavía presidente de Estados Unidos no tenía derecho "a acudir a los tribunales con demandas engañosas y sin pruebas".



"El proceso electoral se acabará el lunes si los electores votan por Joe Biden, y espero que lo hagan", dijo Alexander, quien apuntó hacia la gestión de la pandemia por parte de la Administración republicana y el "comportamiento" de Trump como los principales causantes de su derrota.



Mientras tanto, los enfrentamientos en las calles entre partidarios y detractores de Trump siguen sucediéndose, las últimas este sábado en Washington DC, donde tuvo lugar una concentración de la extremaderecha de Proud Boys que acabó en choques con grupos antifascistas. La Policía detuvo a una decena de personas e informó de que otras cuatro fueron enviadas al hospital con graves heridas de arma blanca.