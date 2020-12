Advierten de tendencia al alza de la covid-19 en Haití por casos importados

La pandemia de la covid-19 dejó de ser una prioridad en Haití desde junio de 2020, cuando se reabrieron las fronteras, puertos y aeropuertos del país, hasta el punto de que el Ministerio de Salud proporciona con retraso los boletines diarios sobre la evolución de la enfermedad. EFE/Jean Marc Hervé Abelard/Archivo

Puerto Príncipe, 11 dic (EFE).- El doctor Jean William Pape, miembro del comité científico de lucha contra la pandemia de coronavirus en Haití, advirtió este viernes de un aumento de los casos de la covid-19 en el país, que achaca a la llegada de personas infectadas desde República Dominicana y Estados Unidos.

En declaraciones a Efe, el especialista en enfermedades infecciosas explicó que actualmente hay "casos asociados con viajeros haitianos procedentes de Florida, en particular de donde la gente no usa mascarillas, y estamos recibiendo diariamente casos en curso desde la República Dominicana".

A su juicio, la clave está en la reapertura de las fronteras de la vecina República Dominicana, el primero de julio pasado, a los viajeros internacionales.

"Como la República Dominicana ha abierto el país a los viajeros de todo el mundo, podemos esperar un empeoramiento de la epidemia (en el país vecino) y por rebote en Haití", opinó el galeno.

Además, teme que "la semana de vacaciones (de Navidad) traerá a un gran número de haitianos de los países que se encuentran en medio de la segunda ola" de la enfermedad.

El también copresidente de una Comisión Especial sobre la enfermedad cree que "no se puede descartar definitivamente una segunda ola en Haití. De ahí la necesidad de reforzar las medidas de prevención, incluyendo el uso de mascarillas", destacó.

La pandemia de la covid-19 dejó de ser una prioridad en Haití desde junio de 2020, cuando se reabrieron las fronteras, puertos y aeropuertos del país, hasta el punto de que el Ministerio de Salud proporciona con retraso los boletines diarios sobre la evolución de la enfermedad.

El último, con fecha 8 de diciembre, informa de 31 nuevos casos de covid-19, lo que supone que en seis días se registró un total de 155 contagios de la enfermedad, según se desprende de las cifras reflejadas en los informes desde el 2 de diciembre hasta esa fecha.

En total, Haití suma 9.465 casos confirmados, 233 fallecidos y 8.214 personas recuperadas desde la llegada de la pandemia al país en el mes de marzo.

El Departamento Oeste, donde vive un tercio de la población del país, hay 7.367 casos confirmados, seguido del Departamento Norte con 662; el Departamento de Artibonite registra 579 y el Centro 493. De los 223 fallecidos, 98 pertenecen al Departamento del Oeste, 38 al Departamento de Artibonite y 34 al del Norte.

Las campañas de sensibilización frente al coronavirus están disminuyendo en los medios de comunicación y en las redes sociales, y la atención de las autoridades está puesta en la modificación de la Constitución y la celebración de elecciones en un contexto marcado por el aumento de la violencia y la delincuencia.

En iglesias, escuelas, mercados públicos y en la calle, el uso de máscaras casi ha desaparecido, y tampoco se observa el debido distanciamiento social o del lavado de manos, de los que casi no se habla.