López Obrador reconoce tener "respaldo incondicional" de militares y marinos

México, 1 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció y agradeció este martes el "respaldo incondicional" de militares y marinos que han apoyado a su Gobierno en labores de seguridad pública, aunque aceptó que "falta mucho" para pacificar al país.

"A pesar de los vicios, del caos y de la gravedad del problema que heredamos, con la nueva política de seguridad pública hemos ido avanzando para conseguir la paz", dijo López Obrador al presentar su segundo informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Señaló que en su gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia y no hay impunidad "y aunque todavía falta mucho para pacificar al país" presumió que se revirtió la tendencia a la alza en la mayoría de los delitos que se cometían, aunque aceptó que "las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión", delitos que han aumentado en 3,8 %, 8,9 % y 21 % respectivamente.

Dijo que su Ejecutivo ha avanzado en la solución "al grave problema de la inseguridad y la violencia que nos dejaron los gobierno anteriores" y recordó que en esta materia la prioridad ha sido atender la causas que llevaron a la descomposición social.

Además, reconoció y agradeció "el respaldo incondicional de soldados y marinos de México que nos han apoyado en labores de seguridad pública, porque ahora lo permite la Constitución".

Aseveró que los agentes han ayudado en la protección de instituciones estratégicas y en la ayuda a la población ante fenómenos naturales y ahora con "la pandemia y otras calamidades".

El mandatario dijo que en la ultima encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre percepción de inseguridad de los ciudadanos se reporto la cifra mas baja en cinco años y que la Guardia Nacional, un cuerpo con base militar creado por él mismo, "ha resultado de gran apoyo a pesar de su reciente fundación".

Sostuvo que este año la Guardia Nacional cerrará con 98.000 agentes desplegados en 176 coordinaciones regionales en las 32 entidades del país, y que para 2021 habrá presencia en 266 coordinaciones territoriales con 150.000 agentes.

Aseguró que desde el Ejecutivo "en el combate a organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos y no se cometen masacres ni se remata a los heridos".

Hace unos días, el Gobierno mexicano informó que registró un aumento mensual de 7,72 % en los homicidios dolosos en octubre al reportar 2.944 víctimas frente a las 2.733 en septiembre.

A pesar de esas cifras México acumula 29.182 homicidios en lo que va del año, un incremento anual de 1,1 %, con una tasa de 22,8 de estos crímenes por cada 100.000 habitantes y se acerca a su récord histórico de 2019, cuando registró 34.608 homicidios dolosos y 1.012 víctimas de feminicidio.