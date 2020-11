Lali, entre un disco "equilibrado" y una serie de Netflix "muy tarantinesca"

Fotograf�a promocional Acoustyle Communication donde aparece la cantante y actriz argentina Lali. EFE/Acoustyle Communication

Miami (EE.UU.), 23 nov (EFE).- La cantante y actriz argentina Lali cierra 2020 con un cuarto disco en el que tuvo como meta encontrar el equilibro y terminando las grabaciones de "Sky Rojo", la nueva serie de Netflix, que describió como "muy tarantinesca".

El disco está a la venta desde la semana pasada. Se llama "Libra", su signo zodiacal, y fue entregado al público con la Luna en Libra, algo que, dice en entrevista a Efe, "no fue algo buscado" pero sí le aporta un elemento extra que hace que el álbum venga "angelado".

Sin embargo, rechazó que el nombre del nuevo trabajo discográfico viniera de su pasión por la astrología.

"La verdad es que fue por la balanza que representa mi búsqueda, como la tenemos todos los que hacemos arte, de tener una mayor conexión con lo espiritual", explicó.

Lo acompañó de una iconografía que realza lo femenino y la madurez que, dijo, ha ido desarrollando a lo largo de los años. Lali se despide este año de la segunda década de su vida. En octubre de 2021 llega a los 30 y está convencida de que todo eso se nota en lo que hace.

"Aunque mi música tiene un elemento muy lúdico, que invita a bailar a divertirse, está acompañada por mi verdad, por quién soy yo en el momento en el que lo estoy haciendo. La balanza de Libra también fue importante en el proceso. Todas las decisiones las tomamos pensando en un equilibrio", indicó.

EL POP MANDA

Ese norte la llevó a buscar sonidos limpios, abandonar lo recargado de "Brava", su disco anterior, y a mantener un hilo conductor en historias y géneros.

"Para mí era muy importante que la columna vertebral de todo fuera el pop. Es lo que me define, más allá de que pueda jugar con otros géneros", subrayó.

Como "Libra" fue compuesto y producido en varias ciudades. El proceso fue ajeno al que Lali había usado para sus producciones anteriores. "En parte por la realidad de que estaba de un lado para el otro al principio y por la que impuso la pandemia luego", señaló.

Así nacieron canciones como "Laligera", que habla de su vida; "Ladrón" una creativa colaboración con su compatriota Cazzu, "Eclipse", la más pop del disco, y "Una esquina en Madrid", la canción que le hizo el legendario rockero argentino Fito Páez.

"Trabajamos con mucho cuidado las colaboraciones, tratamos de que el equilibrio fuera hasta con eso", indicó Lali, quien también incluyó trabajos con CNCO, Noriel y Mau y Ricky. Del total de once canciones del disco, siete son de la artista sola.

LA ETERNA BÚSQUEDA

Aunque reconoce que no es un proceso consciente, pero que es "algo típico de los de Libra", Lali no deja de desequilibrar su balanza personal y profesional.

En septiembre terminó con su relación de tres años y medio con el productor musical argentino Santiago Mocorrea y, aunque la han relacionado con David Victori, el director de "Sky Rojo", Lali aseguró que está "muy soltera".

En lo profesional, una vez que se sintió segura con la parte musical del disco, partió hacia nuevos retos audiovisuales, al tomar la decisión de dirigir el video de "Ladrón".

"Aproveché que estoy trabajando con directores excelentes en 'Sky Rojo' y hablé con ellos, les pedí opinión y me dieron confianza para atreverme", recordó.

UN INTENSO "SKY ROJO"

Cuando se fue expandiendo el confinamiento obligado por la pandemia, Lali temió que tanto el disco como la serie fueran aplazados indefinidamente. Por eso se declara "feliz de cerrar este año que nos ha enseñado tanto a todos" y pudiendo cerrar los proyectos que se había planteado.

Si bien en el disco encontró el balance, en "Sky Rojo" Lali dice haberse enfrentado a situaciones que hasta ahora "nunca había afrontado".

Ha aprendido a conducir camiones, a coordinar con varios dobles -"uno no alcanza con tantas escenas de acción", explica-, y hasta a trabajar bañada en sangre.

"Es una serie muy intensa donde pasa de todo. Se lleva todo al límite para poner la luz sobre el problema de la trata de blancas, que está ahí, que todos sabemos que existe, pero que nadie hace nada al respecto", indicó.

Y esa intensidad pasa también por el hecho de que tiene "personajes fantásticos", que, en su opinión, son "más grandes que la propia historia", tanto que "más de uno se va a volver icónico".

"Es muy tipo Pulp, muy 'tarantinesca'", afirmó en referencia al estilo del director Quentin Tarantino y su película más famosa, "Pulp Fiction" (1994).

Se espera que Sky Rojo, donde Lali comparte créditos con Miguel Ángel Silvestre, se estrene en las primeras semanas de 2021.

Alicia Civita