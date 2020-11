Colombia.- Colombia muestra en el Festival de Cine el "patetismo" de la mafia en la comedia negra 'Lavaperros'

16/11/2020 Rueda de prensa de la película 'Lavaperros' en el Festival de Cine de Huelva. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE CINE DE HUELVA.



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha acogido este lunes la presentación de 'Lavaperros', largometraje que opta al Colón de Oro en esta 46ª edición del festival. El director de la película, el colombiano Carlos Moreno, y el actor protagonista, Christian Tappán, han sido los encargados de revelar las claves interpretativas del largometraje, que los espectadores del Festival de Huelva pueden ver a través de la plataforma Filmin.



Según ha informado el certamen en una nota de prensa, 'Lavaperros' es una comedia negra ambientada en el sórdido mundo colombiano de la mafia. Además de a Christian Tappán, Carlos Moreno dirige un reparto integrado por Anderson Ballesteros, John Álex Toro, Isabella Litch y Ulises González.



Durante la rueda de prensa virtual celebrada la tarde de este lunes, Moreno ha explicado que 'Lavaperros' es "una comedia negra coral" en la que varios personajes van tras un dinero perdido exponiendo "su naturaleza turbia y, sobre todo, patética". El realizador considera que el largometraje se puede considerar un "gánster film bien empobrecido, bien patético".



Moreno, que ya pasó con éxito por el Iberoamericano logrando el Colón de Plata al Mejor Guión Original con su ópera prima, 'Perro come perro', ha aclarado que esta "no es una película sobre narcotráfico" pero "sí se habla de algo que sí viene del narcotráfico que es la transformación moral o ética que hemos sufrido en el mundo a raíz del negocio del narcotráfico que ha sido, al menos en este país, casi una revolución social, visto esto desde el patetismo, es más un asunto de mafia que de narcotráfico".



Además, el realizador colombiano ha invitado a los espectadores a no perderse una película con la que consideran "se van a divertir muchísimo".



Con Moreno ha coincidido Christian Tappán, convencido de que "decir que se van a divertir es lo más exacto que podemos decir de la película". Además, ha añadido, 'Lavaperros' va a poner a los espectadores "a pensar cómo es el crimen organizado" o más bien, ha dicho entre risas, "desorganizado".



Con mucho sentido del humor, Tappán ha asegurado que no se queda "con nada" del personaje de don Óscar, a quien da vida en la cinta. "Solo me quedo con la experiencia personal de trabajar con Carlos y de contar de esta forma tan patética esta historia, con la felicidad de haber interpretado este personaje desde lo humano, me quedo con lo patético, con el humor negro de la película" ha confesado.



Carlos Moreno nació en Cali, Colombia, en 1968. Su ópera prima, 'Perro come perro', se estrenó en el Festival de cine de Sundance en enero de 2008. Además del Colón de Plata al Mejor Guión Original del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Moreno ha conseguido acumular más de 14 premios internacionales entre los que se destacan el Premio Coral Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de La Habana, el Best Feature Director del Jackson Hole Film Festival y el premio al Mejor Guión y Mejor Director del Festival de Cinema do Gramado, además de cinco premios nacionales de cine.



'LA MUERTE NO EXISTE Y EL AMOR TAMPOCO'



Por otro lado, el argentino Fernando Salem ha presentado la película 'La muerte no existe y el amor tampoco', que opta al Colón de Oro de la 46 edición. Se trata del segundo largometraje de ficción de Salem tras 'Cómo funcionan todas las cosas' (2015).



Salem ha estado muy bien arropado durante la presentación de la película por dos de los integrantes del reparto, Antonella Saldicco y Agustín Sullivan, que también han participado en la rueda de prensa virtual.



La cinta, adaptación de la novela Agosto, de Romina Paula, se sumerge en la historia de una mujer que regresa a su pueblo para esparcir las cenizas de su mejor amiga. La Patagonia profunda es el escenario de un film que muestra un viaje al pasado cargado de emociones y recuerdos, una reflexión sobre el duelo y las decisiones vitales.



Fernando Salem ha presentado el largometraje con el que compite en Huelva como "una peli humana" y ha admitido que para él fue "un desafío grande" traducir una novela "tan sórdida, con una visión femenina tan particular, tan desgarradora" como es la de Romina Paula. A pesar de que la película muestra una situación dura, Salem afirma que "hay una especie de melancolía que acompaña" porque la historia "te muestra el dolor pero trata de consolarte".



El realizador considera que uno de los puntos fuertes de 'La muerte no existe y el amor tampoco' es que "la película está llena de preguntas que intenta no responder" para invitar a los espectadores a la reflexión.



La protagonista de la película, Antonella Saldicco, ha explicado a los espectadores del Iberoamericano que preparar su personaje fue "un proceso muy largo". Saldicco ha indicado que había leído el libro y que para ella era "un sueño" dar vida al personaje de Emilia.



La actriz ha resaltado también lo que supuso para ella tener la oportunidad de ir a filmar al sur. "Cuando llegamos a esos paisajes todo cobró más sentido", ha revelado, destacando que el proceso de interpretación fue "progresivo y grupal". De la experiencia, en definitiva, Saldicco quiere quedarse "con la lectura que van haciendo los espectadores, los distintos matices que ven en Emilia".



Por su parte, Agustín Sullivan ha asegurado que le encantó trabajar en la película de Salem. "Me encantó hacerlo porque es un chico muy distinto a mí, del sur, con otra energía, no da muchas vueltas, es muy directo". Lo que más le gustó, ha revelado, es "el trabajo de componer el personaje, todo lo que le va pasando por dentro, tratar de ir pensando como él piensa" en una película centrada en el "reencuentro con el pasado".



Fernando Salem, nacido en Buenos Aires en 1976, está titulado en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), de Argentina. Su ópera prima, 'Cómo funcionan casi todas las cosas' ganó el premio al Mejor Director y Mejor Guión en el 30 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El film se exhibió durante 14 meses en cines de Buenos Aires, fue adquirida por Netflix y ganó tres premios Sur de la Academia de Cine.