Maite Galdeano, de nuevo enamorada

MADRID, 12 (CHANCE)

Mayte Galdeano vuelve a estar enamorada. Si hace apenas dos meses la veíamos feliz con un conductor de VTC con cierto parecido a Kiko Matamoros - por la ausencia de pelo más que nada - ahora se deja ver con un nuevo amor. Un misterioso francés de nombre Remí al que nos presenta EN EXCLUSIVA y con quien protagoniza una surrealista intervención.



- MAITE: Os voy a presentar a mi novio en exclusiva y no os cobro la exclusiva. Os presento a Remí, un parisino francés científico, muy reconocido. Habla cinco idiomas, él puede hablar francés, inglés, español, italiano perfecto y árabe. Dedícale unas palabras a la prensa española.



- CH: ¿A qué te dedicas?



- REMÍ: No tenemos nada más que hacer que vivir por todos la gente en el mundo.



- CH: Qué has encontrado en Mayte. ¿Qué te gusta de ella?



- REMÍ: Lo invisible, lo siento. Lo que no se puede decir.



- MAITE: El espíritu, el alma, diles cariño. Es muy inteligente. Está loco conmigo, os adelanto que en breve me voy a París con él porque también es profesor en la universidad.



- CH: Ahora sois muy felices en la familia, con tu hijo, con tu hija, con Kiko. Buen momento personal.



- MAITE: Estamos muy felices, mis hijos como me ven muy enamorada y además de un hombre de bien, no con un cualquiera, pues entonces todos felices. Me voy en breve a París, está él de vacaciones.



- CH: ¿Te vas a ir con él?



- MAITE: Sí, claro, él está de vacaciones, ha venido aquí de año sabático. Nos vamos a ir a París a tu mansión. Me he vuelto loca con él. Me gusta aprender de un científico. Las cosas han cambiado y me toca aprender de esta gran persona que está a mi lado. Me voy a París y luego a La India, a recorrer el mundo con él



- REMÍ: No importa lo que vamos a hacer.



- CH: ¿Tus hijos qué dicen de esta relación?



- MAITE: Les encanta. Dan el visto buenísimo.



- CH: ¿Qué te parecen sus hijos?



- REMÍ: La Sofía y el Cristian, todos los niños del mundo son míos. Maravillosos.



Además, Maite confiesa qué le parece que su hijo Christian Suescun esté en una plataforma de contenido para adultos, su nuevo modo de ganarse la vida. Si quieres ver su reacción, ¡no te pierdas el siguiente vídeo! ?