27/10/2020 La Reina Letizia hace de la blazer su mejor aliada para lograr un look sobrio a la par que elegante. La monarca está apostando en los últimos meses, sin renunciar a su estilo chic, por la comodidad, la austeridad y el ahorro MADRID, 27 (CHANCE) La Reina Letizia ha presidido esta mañana una reunión de trabajo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la sede del CERMI. Una cita de claro corte profesional para la que, una vez más, la monarca ha optado por un look sobrio y ponible, a la par que tan chic como nos tiene acostumbrados.



Y es que, siguiendo con la política de ahorro y austeridad de los últimos meses, la Reina continúa sin estrenar ninguna prenda y, acorde a la complicada situación sanitaria y económica que pasa nuestro país a causa de la pandemia, ha decidido tirar de "fondo de armario" para cumplir con su ajetreada agenda.



En esta ocasión, Doña Letizia nos ha enamorado con un look working que, con el negro como nota predominante, ha dejado todo el protagonismo a una elegante blazer de cuadros Príncipe de Gales que estrenó el primer día de curso de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en septiembre de 2019, y que hasta hoy no le habíamos vuelto a ver. De la firma Sandro y en tonos grises y verdes, de corte oversize y con un solo botón frontal, esta blazer se ha convertido en la mejor aliada de la Reina para conquistar este frío martes con un estilismo sobrio a la par que actual.



La asturiana ha combinado su otoñal e ideal americana - que sin duda se ha convertido en la gran protagonista de su look - con un jersey negro, unos pantalones rectos en el mismo color y unos mocasines también negros y con una hebilla plateada que confirman que, además de por la austeridad, Doña Letizia está decidida a apostar este otoño por la comodidad. Y es que, para sorpresa de muchos, la monarca opta cada vez más a menudo por bajarse de sus adorados tacones para lucir un calzado cómodo, a la par que chic, como los mocasines - un must de esta temporada - que ha llevado hoy.