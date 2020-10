La modelo Emily Ratajkowski anuncia su primer embarazo en la revista Vogue

La modelo estadounidense de origen británico Emily Ratajkowski anunció este lunes a través de una publicación. EFE/EPA/RINGO CHIU/Archivo

Nueva York, 26 oct (EFE).- La modelo estadounidense de origen británico Emily Ratajkowski anunció este lunes a través de una publicación en la revista Vogue su primer embarazo, y confesó estar "muy agradecida" en las redes sociales.

Ratajkowski, casada con el actor y productor Sebastian Bear-McClard, decidió revelar al mundo que espera su primer hijo en un artículo acompañado por unas fotos en la portada de la revista, en la que aparece con muy poco maquillaje y un camisón de tonos tostados, y en la que sonríe mirando a cámara mientras acaricia su vientre.

"Agradecida y creciendo. Gracias a Vogue por esta portada muy especial", dijo la modelo en una publicación en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un corto clip con la foto.

Ratajkowski, de 29 años, también compartió un video con imágenes de la sesión de fotos, en la que aparece desnuda y mostrando su abultado vientre, y que fue dirigida por la actriz, escritora y productora Lena Dunham.

"Soñé contigo por primera vez la otra noche. (...) Nos preguntamos quién serás", dice en las imágenes.

En un artículo que acompaña la foto de portada, Ratajkowski explica que no han querido saber el sexo de su hijo.

"Cuando mi marido y yo le contamos a los amigos que estoy embarazada, la primera pregunta después del 'Enhorabuena' es casi siempre '¿Sabéis lo que queréis?' Nos gusta responder que no sabremos de qué sexo es hasta que nuestro hijo tenga 18 años y que nos lo dirá en ese momento", afirma.

La modelo señala que todo el mundo se ríe de esta respuesta, pero opina que se trata de algo mucho más "complejo que los genitales que pueda tener al nacer" su hijo.

"La verdad es que no tenemos ni idea de quién, en lugar de qué, está creciendo en mi tripa", zanja.

Ratajkowski y Bear-McClard, residentes en Nueva York, anunciaron su boda por sorpresa en febrero de 2018, sólo unas semanas después de dar a conocer su relación públicamente.