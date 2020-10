El nuevo embajador de Uruguay en Ecuador da positivo por covid-19

En la imagen un registro del canciller de Uruguay, Francisco Bustillo. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 26 oct (EFE).- El nuevo embajador de Uruguay en Ecuador, Ricardo Baluga, dio positivo por covid-19 tras haberse reunido con la designada embajadora uruguaya en España, Ana Teresa Ayala, que este domingo confirmó que sufre la enfermedad.

Así lo informaron este lunes varios medios de prensa locales, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en un comunicado el hecho sin revelar la identidad del funcionario involucrado.

La Cancillería indicó en el comunicado que, un día después de dar a conocer el positivo de Ayala, se verificó un nuevo positivo tras el hisopado de un diplomático que, apunta, "próximamente asumirá responsabilidades de Jefe de Misión en una Embajada de la República en el exterior".

La cartera reiteró que continúa cumpliendo "puntillosamente" los protocolos e instrucciones de las autoridades sanitarias con el fin de "minimizar los riesgos de propagación de los casos positivos detectados" y detalla que hasta ahora son "un poco más de 20" los funcionarios en cuarentena.

Pese a que no se detalla allí, el semanario Búsqueda y el diario El Observador, entre otros medios, señalaron que el nuevo caso corresponde a Baluga, quien había participado de un almuerzo de despedida para la diplomática española el pasado fin de semana.

Si bien Ayala se había reunido el viernes con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para recibir las cartas credenciales y el pabellón nacional de manos del mandatario antes de viajar, El Observador indicó que el mandatario no deberá hacerse hisopado ni cumplir con una cuarentena porque la reunión fue de pocos minutos.

No obstante, el diario explicó que el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, sí deberá cumplir con esos protocolos sanitarios.

Según indicó este domingo el Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay, hasta el momento 2.851 personas se han contagiado de coronavirus en el país y 447 se encuentran cursando la enfermedad.