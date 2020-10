Portaltic.-WhatsApp permitirá unirse a una llamada grupal perdida

18/03/2020 WhatsApp POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WhatsApp



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



WhatsApp trabaja en mejoras para el desbloqueo mediante sistema biométrico en su aplicación para Android, lo que se une a otra novedad del servicio de mensajería que permitirá unirse a llamadas grupales perdidas.



El servicio de mensajería instantánea permite configurar un sistema biométrico para desbloquear la aplicación. En el caso de iOS, se puede emplear tanto la huella dactilar (Touch ID) como el reconocimiento facial (Face ID), algo que no ocurre en Android, que solo tiene la opción de la huella.



En este sentido, la versión beta de la app (v.2.20.203.3) muestra que la compañía trabaja en mejoras para esta función de desbloqueo. En concreto, en la ampliación de opciones más allá de la huella dactilar, como recoge el portal WABetainfo.



De esta forma, cuando esté disponible la nueva configuración, WhastApp permitirá establecer un sistema de biometría distinto de la huella dactilar si el teléfono móvil cuenta con otro, como el reconocimiento facial. Esto se acompañará de un cambio de nombre en el ajuste de configuración, que pasará de llamarse 'Bloqueo con huella dactilar' a 'Bloqueo biométrico'.



UNIRSE A LLAMADAS PERDIDAS



La compañía, además, trabaja en otra función que permitirá a los usuarios unirse a las llamadas grupales perdidas, siempre que la llamada no haya finalizado.



Esta función supone que en el caso de que un contacto haya invitado al usuario a unirse a una llamada grupal, pero en ese momento justo no haya podido hacerlo, tendrá la opción de unirse en otro momento, mientras dure la llamada.



La opción aparecerá cuando el usuario abra WhatsApp. Por el momento, se encuentra en desarrollo, sin fecha de implementación oficial.