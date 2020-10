Aerolíneas registran una baja récord de tarifas en EE.UU.

(Bloomberg) -- Las tarifas aéreas nacionales de Estados Unidos registraron la mayor baja de la que se tenga registro en el segundo trimestre, otra ilustración de cómo la pandemia de coronavirus destruyó la demanda de vuelos.

Los precios promedio de los boletos de ida se desplomaron en 26% con respecto al mismo período del año pasado a US$151, incluidos impuestos y tasas, según las cifras de tarifas aéreas de 20 años compiladas por Cirium. Anteriormente, la mayor caída había sido de 14% a fines de 2001, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, dijo el martes el proveedor de datos de aviación.

La demanda de viajes en EE.UU. prácticamente desapareció en marzo, arrastrando a las aerolíneas a su peor crisis, menos de dos meses después de que se identificara el primer caso de coronavirus en el país. Como muchos estadounidenses se refugiaron en sus casas, las aerolíneas redujeron sus horarios, estacionaron aviones, aumentaron los préstamos y recibieron US$25.000 millones en apoyo federal para la nómina, además de miles de millones más en préstamos gubernamentales.

La tarifa más baja según los datos de Cirium era de US$149 en el cuarto trimestre de 2004, en términos nominales. Pero eso sería alrededor de US$203 en dólares de hoy, después de ajustar por inflación.

El informe de Cirium se basa en datos recopilados por el Departamento de Transporte de EE.UU. La agencia gubernamental retrasó su informe sobre las tarifas del segundo trimestre, que estaba previsto para el martes, para revisar la información, dijo un portavoz.

Además de la caída masiva de clientes, las aerolíneas también están sufriendo la pérdida de viajeros de negocios, que tienden a comprar boletos más cerca de la fecha de su viaje y pagan más que las personas que viajan por placer.

“Es una cosa mixta: los clientes que vuelan ahora son los que pagan menos”, dijo Jim Ogden, director de Cirium y explanificador de la red de American Airlines.

Hoy en día, los viajeros por turismo están regresando gradualmente a los aeropuertos y el domingo el volumen de pasajeros superó 1 millón por primera vez desde el 16 de marzo, según datos de revisión de la Administración de Seguridad del Transporte.

Las aerolíneas están introduciendo nuevas rutas y ofertas de pasajes para aprovechar toda la disponibilidad de gasto que se pueda, dada la escasez de pasajeros corporativos e internacionales.

Alaska Air Group Inc. comenzó el martes una venta de pasajes para viajes de placer ligada a la altura de las olas del mar en California y Hawái, mientras Southwest Airlines Co. comenzó una venta con tarifas de US$39 en muchos de sus mercados.

Nota Original:Record Drop in U.S. Fares Shows How Far Airlines Have to Climb

