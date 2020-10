Brasil vuela de la mano de Neymar en el arranque de las eliminatorias

???? (????)? 14 ??????/????? ??? (???): ??? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ??? ?????? ?? ???? ???? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ???????? ??????? ???????? ??? 2022. (???) ????? ??????

Sao Paulo, 14 oct (EFE).- Dos partidos, dos victorias y el mejor Neymar de vuelta. Brasil se ha colocado líder de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 a las primeras de cambio y ha enterrado, al menos de momento, las dudas en su juego a base de goles.

La Canarinha venció por 5-0 a Bolivia en Sao Paulo y derrotó en Lima a Perú por 2-4, con tres goles del delantero del París Saint-Germain (PSG), dos de ellos de penalti muy discutidos, en un partido repleto de polémicas arbitrales.

Más allá de la cuestionada actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán, la selección verde-amarilla mostró en estos dos compromisos una cara radicalmente diferente a la del segundo semestre de 2019, cuando solo consiguió una victoria ante Corea del Sur de un total de seis amistosos disputados.

Ese fue entonces el último partido de Brasil, en noviembre de 2019, y en su regreso, casi un año después debido al coronavirus, las sensaciones que deja son positivos con miras al resto de las eliminatorias, que ya comanda con seis puntos, los mismos que Argentina.

1. NEYMAR VUELVE A SU MEJOR NIVEL CON BRASIL

El camisa 10, despojado el año pasado del brazalete de capitán, ha vuelto a demostrar que es el líder de la pentacampeona del mundo sobre el césped.

Contra Bolivia no estuvo de cara al arco y se marchó de vacío, aunque regaló dos asistencias. En Lima llegaría su redención, aunque no exenta de controversia.

El exjugador de Santos y Barcelona exageró dos caídas en el área y el árbitro chileno pitó pena máxima en las dos sin titubear. En el tiempo de descuento completaría su 'hat-trick' con un tanto de pillo al aprovechar un rechace al palo.

Con esos tres goles, Neymar llegó a 64 dianas con Brasil, superando a Ronaldo Nazário (62), y ya solo tiene por delante a Pelé (77).

De los cuatro máximos goleadores de Brasil (Pelé, Neymar, Ronaldo y Romario), el del PSG es el único sin Mundial, aunque aún tiene tiempo para conseguirlo, pues cuenta con 28 años.

2. NUEVES GOLES Y CAPACIDAD DE REACCIÓN

El juego de Brasil fue más dinámico, rápido y eso se transformó en nueve goles a favor y tan solo dos en contra.

La 'manita' a Bolivia confirmó que la pizarra del técnico Tite funciona, como ocurrió en el primer tanto, obra de Marquinhos; que Roberto Firmino está con el punto de mira afinado, anotó dos y pudieron ser más; y que Philippe Coutinho continúa al buen nivel que ha exhibido en su retorno al Barcelona.

En Lima, el equipo tuvo capacidad de reacción. Estuvo dos veces por debajo del marcador y acabó remontando. Además, la selección tiene fondo de armario en el ataque con jugadores como Everton Cebolinha, Richarlison y Rodrygo.

Firmino y Neymar fueron titulares en estos dos partidos y aún falta por ver una tercera pieza, Gabriel Jesus, que se cayó de la convocatoria por lesión.

3. LODI Y DANILO, BRÍO EN LOS LATERALES

Buena parte de ese poderío ofensivo se lo debe a sus laterales Renan Lodi, del Atlético de Madrid, y Danilo, del Juventus. Ambos actuaron como carrileros y fueron los encargados de abrir el campo para superar las líneas defensivas rivales.

Su aportación fue fundamental en el debut contra la Verde, con una asistencia cada uno.

Lodi se ha adueñado del lateral izquierdo a sus 22 años. Solo Alex Telles, del Manchester United, tiene posibilidades reales de disputarle la plaza. Marcelo, del Real Madrid, y Filipe Luís, del Flamengo, parecen estar fuera de esa terna.

Más dudas hay en el lateral derecho. Danilo ha dado un paso al frente para desbancar a Dani Alves, capitán de la selección a sus 37 años y uno de los grandes protagonistas de la pasada Copa América, aunque estuvo ausente en esta convocatoria, recién recuperado de una fractura en el antebrazo.

4. CASEMIRO, DOUGLAS LUIZ Y LA CASA DE LOS TRES CERDITOS

Tite acostumbra a decir que la clave del éxito está en la solidez defensiva y está decidido a apostar por el doble pivote.

Casemiro es indiscutible y la otra plaza parecía reservada para Arthur Melo, pero su mal rendimiento en el Barcelona, unido a algunos escándalos extradeportivos, y los pocos minutos que ha tenido hasta ahora en el Juventus, le han abierto las puertas de la titularidad a Douglas Luiz, del Aston Villa.

El pivote de 22 años ha congeniado a la perfección con Casemiro. Cubrió la espalda a los laterales y dejó evidencias de su calidad en los desplazamientos en largo.

Los dos podrían ser los guardianes de la casa "fuerte" y de "ladrillo" que Tite quiere construir para su selección, en alusión al cuento infantil de "Los tres cerditos".

"Los tres cerditos tenían tres casas. Y tenían que ser de ladrillo y fuertes, no podían ser de paja y madera", explicó el técnico tras ganar a Bolivia.

5. TITE, 50 PARTIDOS Y SOLO CUATRO DERROTAS

El partido contra Perú fue el número 50 para Tite en el banquillo de la Canarinha con un balance de 36 victorias, 10 empates y 4 derrotas.

En cuatro años al frente de la selección solo ha perdido un partido ante Perú, dos contra Argentina, en sendos amistosos, y el más doloroso, en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 frente a Bélgica.

A pesar de las críticas por su inmovilismo táctico, el técnico ganó la Copa América de 2019 y sigue sin conocer la derrota en las eliminatorias suramericanas.



Carlos Meneses Sánchez