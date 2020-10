Tijanóvskaya se opone a creación de un "Gobierno en el exilio"

EFE/EPA/Piotr Nowak/Archivo

Minsk, 12 oct (EFE).- La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, se mostró hoy en contra de la creación de un "Gobierno en el exilio" ante la negativa del presidente, Alexandr Lukashenko, a dejar el poder.

"Estamos en contra de esto, es un esquema que ya no funciona, necesitamos algo original, nuevo y creativo. Tenemos una situación no estándar y el enfoque debe ser acorde a la situación", declaró en una entrevista concedida al portal Tut.by al ser preguntada sobre esa posibilidad.

Tijanóvskaya mantiene que es la ganadora de las elecciones presidenciales del 9 de agosto y, por lo tanto, la legítima presidenta electa de la antigua república soviética, mientras acusa de fraude electoral a Lukashenko, quien fue investido a finales de septiembre en una ceremonia condenada por Occidente.

La política dijo que las personas a las que ha designado últimamente como sus representantes para diversas gestiones no son miembros de un "Gobierno en el exilio".

"Casi todos ellos están radicados en Bielorrusia, se trata simplemente de grupos de trabajo. Las candidaturas son propuestas por el consejo coordinador (de la oposición bielorrusa) o por los miembros de mi equipo, con el consentimiento de ellos mismos, que deben comprender qué riesgos asumen", explicó.

Tijanóvskaya negó que la oposición bielorrusa esté dividida en la actualidad y señaló que se mantiene en contacto con Pável Latushko, exministro de Cultura y uno de los miembros más destacados del presídium del consejo coordinador.

"Nos llamamos aproximadamente una vez por semana, nos vemos cuando él viaja a Vilna a alguna reunión. No existen incomprensiones entre nosotros, sabemos que tiene sus ambiciones políticas y somos absolutamente sinceros entre nosotros. Pero ahora su objetivo es el mismo que el de todos nosotros: unas nuevas elecciones", alegó.

La excandidata presidencial también se refirió al aspirante a la candidatura a la presidencia, Valeri Tsepkalo, y su esposa Verónica, como ejemplo de la unidad de los opositores.

"No es obligatorio que trabajemos literalmente hombro con hombro, sino que avancemos juntos hacia unas nuevas elecciones. Que no nos fajemos entre nosotros, todos trabajamos por un mismo objetivo", aseguró, al recordar que también está en contacto con el equipo de María Kolésnikova, actualmente presa en Bielorrusia.

Tijanóvskaya fue declarada por el Ministerio del Interior bielorruso en busca y captura internacional después de reunirse este martes en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, quien le ofreció su total apoyo.

Lukashenko hizo el sábado una inesperada visita al centro de detención del KGB para debatir con los dirigentes opositores la reforma constitucional.

La oposición mantiene invariables sus demandas de repetición de las elecciones presidenciales, el castigo de los altos cargos policiales implicados en la represión de las manifestaciones pacíficas y la liberación de todos los detenidos y presos políticos.

Más de 700 personas fueron detenidas el domingo en Minsk durante una marcha opositora reprimida violentamente por la policía antidisturbios.