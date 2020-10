Taxistas protestan en Ciudad de México contra los chóferes de aplicaciones

Cientos de taxistas protestan contra conductores de las aplicaciones hoy, en una de las principales avenidas de Ciudad de México (México). EFE/ José Pazos

México, 12 oct (EFE).- Varios cientos de taxistas ocuparon este lunes el emblemático Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en el centro capitalino, y algunas vías de acceso al aeropuerto como protesta por lo que consideran competencia desleal por parte de los chóferes de aplicaciones de transporte privado.

"Seguimos en total desventaja, ya que el sector del taxi está sujeto a una serie de obligaciones mientras que el otro servicio que se ofrece a través de aplicaciones no necesita cumplir con nada de la ley", explicó a Efe Ignacio Rodríguez, portavoz del Movimiento Nacional Taxista.

Rodríguez aseguró que el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no ha cambiado "nada" en este sentido y que tras dos años de administración siguen "sin emparejarse las condiciones de competencia" y las "ventajas" para "estas empresas transnacionales que no pagan impuestos".

El secretario de Movilidad de Ciudad de México, Andrés Lajous, aseguró este lunes que el Gobierno local empezó desde el año pasado con "la verificación vehicular de los vehículos de aplicaciones" para regular su actividad, pero que por los amparos judiciales y otras dificultades "no es un proceso que suceda completamente en línea recta".

Ciudad de México tiene una flota de 110.000 taxis concesionados en operación y de 157.000 chóferes de aplicaciones de transporte privado como Uber, Didi y Cabify.

La otra gran reivindicación de los taxistas mexicanos es el no haber recibido los apoyos directos que prometió López Obrador al sector de 25.000 pesos (unos 1.170 dólares) para paliar la bajada de ingresos del sector ocasionada por las restricciones a la movilidad impuestas como freno a la COVID-19.

"El presidente ofreció en la rueda de prensa mañanera que apoyaría a los taxistas con créditos a la palabra por 25.000 pesos (unos 1.170 dólares). Sin embargo, esos apoyos no han llegado. Muchos taxistas de Ciudad de México nos censamos ante la Secretaría de Bienestar como lo pidió el Gobierno y esos apoyos no han llegado", denunció.

El Gobierno capitalino recordó que se ha instalado una mesa de diálogo que "sigue abierta" con los taxistas, con participación de varias dependencias locales de Ciudad de México y del colindante Estado de México, además de autoridades federales.

"La esperanza es poca pero el movimiento nacional taxista no se cierra, estamos abiertos al diálogo. En esta lucha llevamos ya cinco años", consideró Rodríguez sobre esa mesa de diálogo, que previsiblemente se retomará tras las protestas en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

El portavoz, ante las acusaciones de las autoridades que señalaban que la mayoría de los manifestantes eran taxistas del vecino Estado de México y no de la capital, señaló que se trata de una protesta "metropolitana".

"Estamos tanto taxistas de la Ciudad de México como del Estado de México porque Ciudad de México es la sede del poder federal. Nosotros estamos pidiendo diálogo con la Secretaría de Gobernación y está aquí en la ciudad. Simultáneamente en 17 ciudades del país compañeros taxistas también están llevando a cabo actos de protesta", zanjó Rodríguez.