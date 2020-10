Rocío Carrasco y Anabel Dueñas dan la cara tras las informaciones vertidas sobre su relación

11/10/2020 ROCÍO CARRASCO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Rocío Carrasco reapareció ayer frente a todas las cámaras presentando el musical que está llevando por toda España de Rocío Jurado, protagonizado por la polémica Anabel Dueñas. En esta caso, este sábado se llevaba a cabo en Bodailla del Monte, Madrid, y fueron muchos los rostros conocidos que fueron hasta allí para poder disfrutar de la actuación.



Como no podía ser de otra manera, la hija de Rocío Jurado atendió a la prensa, pero no contestó a todas las preguntas. Sobre las deudas que tiene y la culpabilidad de Fidel Albiac de todo lo que le está pasando en la vida, aseguró que: "Estamos todos bien, dándole gracias a Dios porque se pueden hacer las cosas, porque esto, no solo somos nosotros, hay mucha gente detrás que come de esto".



En cuanto a las informaciones que ha salido esta semana en diferentes programas de televisión, siendo Socialité el que llevó a cabo la investigación, sobre que Anabel Dueñas se habría alejado de su entorno desde que se sumergió en este musical, ambas se lo toman a risa. Tanto es así que las dos han jugado con esto para tratar el tema con humor y no querer hacer ninguna declaración.



La pregunta estrella para Rocío Carrasco era qué le pareció la entrevista que Carmen Borrego dio hablando de ella y de su hija, en la que aseguraba que no iba a haber un perdón. Una cuestión a la que siguió sin querer contestar y guardó silencio como lleva haciendo muchos años, al menos delante de las cámaras.